Uno dei giocatori che stanno maggiormente facendo la differenza in casa Inter in questa prima parte della stagione è sicuramente Lautaro Martinez. L'attaccante argentino anche domenica contro la Spal ha trascinato la propria squadra al successo con una doppietta nel 2-1 finale. Reti con le quali ha raggiunto quota otto reti in Serie A che, unite alle cinque realizzate in Champions League, ne fanno il miglior marcatore della stagione con la maglia dell'Inter fino a questo momento. Prestazioni che non sono passate inosservate e che avrebbero attirato l'attenzione dei top club europei, su tutti il Barcellona che sarebbe pronto a sferrare l'assalto la prossima estate.

Il Barcellona vuole Lautaro Martinez

Ormai non sembra essere più un segreto. Il Barcellona avrebbe messo nel mirino l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez. L'argentino continua a segnare e sembra aver fatto quel definitivo salto di qualità dopo un'annata trascorsa all'ombra di Mauro Icardi nel corso della quale ha cercato di ambientarsi al meglio nella sua nuova realtà. L'Inter, infatti, lo aveva acquistato nell'estate del 2018 dal Racing Avellaneda per venti milioni di euro sotto la regia del vice presidente, Javier Zanetti, e del 'principe', Diego Alberto Milito, ora dirigente del club argentino.

I blaugrana sono alla ricerca di un attaccante proprio con le caratteristiche del 'Toro' dato che hanno cominciato a cercare l'erede di Luis Suarez. E su suggerimento di Leo Messi, il Barça avrebbe messo nel mirino l'attaccante nerazzurro. Lautaro ha colpito la Pulce già durante la coppa America della scorsa estate. Inter che, comunque, farà di tutto per resistere agli assalti dei top club europei. Su tutti quelli del Barça, ma sarà tutt'altro che semplice.

La trattativa

Il Barcellona potrebbe decidere di sferrare l'assalto per Lautaro Martinez la prossima estate e potrebbe gettare le basi della complessa operazione già a gennaio.

L'Inter, infatti, è pronta a bussare alle porte del club spagnolo per chiedere il cartellino di Arturo Vidal che fatica a trovare spazio con Valverde. I blaugrana sarebbero pronti ad aprire alla cessione in prestito mettendo, però, sul piatto il cartellino del centrocampista cileno più un ricco conguaglio, intorno ai settanta milioni di euro, per lo stesso Lautaro Martinez. Offerta importante, ma bisognerà vedere se l'Inter accetterà di discuterne visto che l'intenzione sarebbe quella di tenere gli elementi migliori, come ammesso dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta.

E l'attaccante argentino è sicuramente tra quelli che possono fare la differenza anche nei prossimi anni.