L'Inter sarà la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato, a gennaio. Saranno almeno due le operazioni in entrata che la società nerazzurra ha intenzione di realizzare per assecondare le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte. Dovrebbero arrivare a Milano almeno un centrocampista e un attaccante ma è probabile che qualcosa verrà fatta anche in uscita vista l'esigenza di dover fare cassa dopo un mercato importante già fatto in estate. Un giocatore che potrebbe servire a rimpinguare le casse del club nerazzurro è Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol, che a dicembre tornerà a Milano dopo il prestito al Flamengo. Quest'ultimo non sarebbe convinto di proseguire la sua avventura con il club brasiliano.

I dubbi di Gabigol

Questo è stato senza dubbio l'anno di Gabriel Barbosa. L'attaccante brasiliano a dicembre dello scorso anno è stato ceduto in prestito secco al Flamengo con il sodalizio di Rio de Janeiro che si è accollato l'intero ingaggio, superiore ai tre milioni di euro. Con la maglia rossonera il classe 1996 sembra essere rinato trascinando la propria squadra alla conquista del Brasilerao e della Coppa Libertadores. In entrambi i casi il giocatore ha vinto la classifica marcatori, realizzando ventiquattro reti in campionato e ben nove nella massima competizione sudamericana tra cui la doppietta decisiva nella finale vinta 2-1 contro il River Plate.

Ora Gabigol giocherà il Mondiale per club per poi tornare a Milano ma sembra certa la sua cessione. Il Flamengo starebbe facendo di tutto per riscattarlo visto che in patria ormai è un vero e proprio eroe dopo le ultime prestazioni. Ma è proprio l'attaccante brasiliano ad avere qualche dubbio sulla sua permanenza in Brasile. Il giocatore è convinto di poter dimostrare il proprio valore in Europa dopo le parentesi tutt'altro che esaltanti con Inter e Benfica.

Interesse in Europa

L'Inter non ha intenzione di puntare su Gabigol a gennaio e lo hanno fatto capire sia l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sia il tecnico, Antonio Conte.

I nerazzurri, infatti, lo sacrificheranno per avere un tesoretto a disposizione sul mercato e, soprattutto, per recuperare l'investimento fatto nell'estate del 2016, quando per strapparlo al Santos furono necessari trenta milioni di euro. A tal riguardo il club meneghino ha come obiettivo quello di realizzare un'importante plusvalenza dalla cessione di Gabigol

E in Europa il calciatore sembra suscitare nuovamente interesse il classe 1996, in particolar modo in Premier League. Occhio, dunque, a club come l'Everton e il West Ham che potrebbero arrivare ad offrire anche una cifra tra i trenta e i quaranta milioni di euro viste le difficoltà riscontrate in campionato in questa prima parte della stagione.