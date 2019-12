I Gunners hanno un disperato bisogno di migliorare la loro difesa: nelle ultime ore sono stati accostati a Demiral, che fatica a trovare spazio nella Juventus dopo essere stato acquistato dal Sassuolo in estate. Il 21enne nazionale turco si è trovato alle spalle di Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt nelle gerarchie dell'allenatore, ed è stato superato anche da Daniele Rugani. È noto che la Juventus valuta Demiral come un giocatore importante per il futuro, ma il difensore potrebbe decidere di cercare un trasferimento a gennaio in cerca di una squadra che possa offrirgli il ruolo da titolare, soprattutto in considerazione della fase finale dell'Europeo 2020 della prossima estate.

È stato riferito che la Juventus vorrebbe circa 34 milioni di sterline per Demiral, ma l'Arsenal dovrebbe provare ad alleggerire la richiesta offrendo Bellerin, terzino destro dei Gunners, come parte dell'accordo, secondo quanto riportato da 'Calciomercato.it'. L'Arsenal è anche interessato ad acquistare Rugani, secondo quanto riportato da 'ilbianconero.it. Rugani era nei radar dell'Arsenal in estate quando Emery era alla ricerca di rinforzi difensivi, ma si ritiene che la Juventus abbia richiesto oltre 30 milioni di sterline per il 25enne. Il giocatore di Maurizio Sarri, però, resta un obiettivo concreto anche nella prossima finestra di mercato invernale.

Le parole dell'agente di Hector Bellerin

L'agente di Bellerin, Albert Botines, ha affermato che un club in Italia è interessato al giocatore, ma non è chiaro se la squadra in questione sia la Juventus. Botines ha dichiarato: "Al momento è concentrato sugli impegni della squadra, è reduce da un brutto infortunio e sta tornando ai suoi livelli. "Gli piace l'Italia, l'interesse di un club italiano c'è, ma non posso rivelarlo. Ha un lungo contratto e non sarà facile portarlo via dall'Arsenal. È vice-capitano, vedremo come andrà la stagione."

La Juventus dovrà fare a meno di Khedira

Sami Khedira, intanto, sarà sottoposto ad un intervento chirurgico nella giornata mercoledì nel tentativo di risolvere un infortunio al ginocchio.

Domenica scorsa il nazionale tedesco non è stato convocato nel pareggio per 2-2 con il Sassuolo, con la Juve che ha confermato l'intervento chirurgico ad Augusta per la pulizia artroscopica del ginocchio sinistro. Ha subìto la stessa procedura sul ginocchio destro in aprile. Il 32enne è stato un giocatore importante per Maurizio Sarri in questa stagione, totalizzando 17 presenze in tutte le competizioni. Adesso bisognerà trovare un sostituto, anche se le prestazioni di Bentancur, nelle ultime partite, appaiono sempre più convincenti, con il giocatore uruguaiano che sta cercando di ritagliarsi uno spazio importante.