La quindicesima giornata di Serie A si aprirà venerdì 6 dicembre alle ore 20:45 con l'anticipo che si giocherà allo stadio Meazza di Milano e vedrà di fronte Inter e Roma. Due squadre che stanno avendo un rendimento al di sopra di ogni aspettativa.

I padroni di casa sono riusciti a superare la Juventus e ad agguantare la testa della classifica nell'ultimo turno. Gli ospiti, invece, sono in piena zona Champions League, essendo al quarto posto a pari punti con il Cagliari. Entrambe, dunque, non possono permettersi passi falsi per continuare a stupire.

Le ultime su Inter e Roma

L'Inter sta vivendo un grandissimo momento, come dimostra la classifica. I nerazzurri sono riusciti ad agguantare la vetta della classifica nell'ultimo turno, battendo la Spal 2-1 e superando la Juventus. La squadra di Antonio Conte, infatti, è salita a trentasette punti, portandosi a più uno sui bianconeri, fermati sul 2-2 in casa del Sassuolo. Prossimo turno che potrebbe essere già molto importante visto che la Juve sarà di scena allo stadio Olimpico contro la Lazio, che a sua volta è terza in classifica.

La Roma vuole riscattare la stagione deludente disputata lo scorso anno. Giallorossi che stanno avendo un ottimo rendimento, come dimostra la classifica. Al momento sono quarti in classifica con ventotto punti, alla pari con il Cagliari. Due i punti di distacco dalla Lazio terza, mentre sono tre i punti di vantaggio sull'Atalanta sesta. La squadra di Fonseca ha ripreso a correre dopo la sconfitta subita contro il Parma prima della sosta. Nelle ultime due partite, infatti, sono arrivate due vittorie consecutive, contro il Brescia per 3-0 e contro il Verona al Bentegodi per 3-1. Anche in Europa League è tornata in corsa per la qualificazione andando a vincere sul campo del Basaksehir per 3-0.

Probabili formazioni Inter-Roma

Nonostante il match di Champions League contro il Barcellona alle porte, in programma martedì alle ore 21, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, non dovrebbe fare calcoli. Spazio al 3-5-2 con il miglior undici possibile in campo. La coppia d'attacco sarà formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, mentre sulla sinistra potrebbe tornare in campo Asamoah, con Candreva confermato a destra. In mezzo al campo gli unici sicuri del posto sono Brozovic e Vecino. Gagliardini non è al top, quindi potrebbe esserci una chance per Borja Valero con il croato spostato nel ruolo di mezzala.

Difficile pensare al recupero di Stefano Sensi, che proverà a forzare per la gara contro il Barcellona.

Il tecnico della Roma, Fonseca, si schiererà con il 4-2-3-1. Tornerà dopo la squalifica Zaniolo, che agirà alle spalle di Dzeko. Trequarti che potrebbe essere completata da Lorenzo Pellegrini, in grande spolvero, e Diego Perotti, in vantaggio nel ballottaggio con Under. Davanti alla difesa conferma per Veretout e Diawara.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.