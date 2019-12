La Juventus chiude il 2019 nel peggiore dei modi, subendo una sconfitta pesante in Supercoppa Italiana contro la Lazio per 3 a 1. La squadra di Simone Inzaghi si conferma un avversario scomodo per la Juve, ripetendo il successo di due settimane fa in campionato proprio contro i bianconeri. Nella partita di Supercoppa Italiana è rimasto in panchina il centrocampista ex Paris Saint Germain Adrien Rabiot, che nelle ultime partite è stato schierato spesso titolare da Maurizio Sarri. Lo stesso tecnico bianconero ha confermato che la sorpresa della seconda parte della stagione dei bianconeri potrebbe essere proprio il francese.

Arrivano però diverse indiscrezioni di mercato in merito a Rabiot: la stampa francese scrive che il Lione sarebbe alla ricerca di un centrocampista affidabile dopo aver subito infortuni pesanti come quelli di Depay e di Reine-Adélaïde. Fra i nomi seguiti dalla società francese ci sarebbe proprio il centrocampista della Juventus.

Il Lione potrebbe essere interessato a Rabiot

Adrien Rabiot, nonostante un inizio di stagione non ideale in Serie A, resta sempre uno dei giocatori più apprezzati in Francia: proprio l'avversario della Juventus in Champions League, il Lione, starebbe seguendo il giocatore e potrebbe presentare un'importante offerta per l'ex Paris Saint Germain.

Poco probabile però che la Juventus lo lasci partire a gennaio, anche perché di recente Sarri ha avuto modo di elogiarlo confermando le sue enormi potenzialità ancora inespresse. Inoltre, difficilmente la Juventus avallerebbe una cessione di un suo giocatore alla squadra che affronterà agli ottavi di Champions League.

Oltre ad Adrien Rabiot, il Lione seguirebbe un altro centrocampista che non sta avendo molto spazio nel club di appartenenza, Julian Draxler. Il tedesco non è considerato una prima scelta dal tecnico del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, e potrebbe considerare una cessione a gennaio anche in previsione Europei 2020. Da sempre l'ex Wolsfburg è nel giro della nazionale, ma per poter sperare in una convocazione dovrà necessariamente giocare con più continuità.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione riguardante la cessione di Rabiot a gennaio non trova conferme in Italia: più probabile invece per la stampa italiana la partenza a gennaio di Emre Can, anche ieri in panchina nel match di Supercoppa Italiana. Il centrocampista tedesco piace al Paris Saint Germain e la Juventus potrebbe accettare l'offerta per un prestito con diritto di riscatto per un totale di 30 milioni di euro. Si era parlato anche di uno scambio di prestiti fra Juventus e PSG, con Emre Can a Parigi e Paredes a Torino, possibilità quest'ultima che difficilmente si concretizzerà, vista l'importanza dell'argentino per il gioco della squadra di Tuchel.