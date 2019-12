L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della sessione di Calciomercato di gennaio. I nerazzurri cercheranno di rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico, Antonio Conte, cercando di seguire quelle che sono state le sue indicazioni in questi settimane. Urge, in particolar modo, ritoccare il centrocampo, ridotto ai minimi termini in questo periodo. Basti pensare che contro Roma e Barcellona, impegni fondamentali per il proseguo della stagione, non ci saranno Stefano Sensi, Nicolò Barella e Roberto Gagliardini, tutti fermi ai box e che potrebbero tornare a disposizione solo dopo la sosta di Natale.

Il primo nome in cima alla lista di Giuseppe Marotta sembrerebbe essere quello di Rodrigo De Paul con l'Udinese che avrebbe fissato il costo del cartellino del calciatore a 35 milioni di euro come riferito dal Corriere dello Sport.

L'Inter punta De Paul

Nei giorni scorsi si è parlato molto del possibile interesse dell'Inter per Arturo Vidal, con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che non ha chiuso le porte all'arrivo del cileno. L'obiettivo numero uno del club nerazzurro, però, sarebbe un altro.

Si tratta del centrocampista argentino dell'Udinese, Rodrigo De Paul. Il giocatore piace molto al tecnico, Antonio Conte, anche per la sua duttilità essendo in grado di giocare sia come seconda punta che come esterno d'attacco ed, all'occorrenza, anche come mezzala.

De Paul si sente alla fine di un ciclo a Udine e per questo avrebbe chiesto la cessione a gennaio con i nerazzurri pronti a fiondarsi su di lui. Il rendimento del classe 1994, d'altronde, non è stato dei migliori con una sola rete e un assist collezionati in undici presenze, a fronte di una squalifica di tre giornate arrivata dopo l'espulsione ricevuta proprio durante Inter-Udinese, giocata a settembre, per un brutto fallo di reazione su Antonio Candreva.

La richiesta dell'Udinese

Udinese che sembra pronta a sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter per trattare la cessione di Rodrigo De Paul. Il direttore sportivo dei friulani, Pierpaolo Marino, d'altronde ha ammesso come sia difficile trattenere un giocatore dinanzi ad offerte da capogiro di certe società. Proprio per questo motivo i nerazzurri sarebbero pronti a sferrare l'assalto già a gennaio e ci sarebbe una bozza di accordo per una cifra complessiva intorno ai trentacinque milioni di euro.

Nell'affare, però, potrebbe rientrare anche il cartellino di Federico Dimarco, che abbasserebbe l'esborso economico, e non solo. I friulani, infatti, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, vorrebbero chiedere all'Inter anche il prestito del giovane centrocampista francese Lucien Agoumé. Proposta che i nerazzurri potrebbero assecondare visto che permetterebbe al giocatore, acquistato l'estate scorsa e impiegato nella Primavera, di fare subito esperienza nel massimo campionato italiano.