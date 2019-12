L'Inter farà sicuramente qualcosa nella prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri sono in emergenza, soprattutto a centrocampo, e non aspettano altro che la sosta natalizia per recuperare i pezzi e avere il tempo per operare in entrata regalando al tecnico, Antonio Conte, i rinforzi richiesti. Basti pensare che, tra infortuni e squalifiche, sabato prossimo, contro il Genoa, la squadra nerazzurra avrà a disposizione con certezza il solo Matìas Vecino con Gagliardini, Sensi e Barella sicuramente out, Brozovic squalificato e Borja Valero in dubbio per un affaticamento.

Proprio per questo sarà quello il reparto che verrà ritoccato nell'immediato e, come riferito da Sky Sport, il nome in cima alla lista dei desideri di Conte e Marotta sarebbe quello di Arturo Vidal.

L'Inter punta Vidal

L'Inter è molto attiva sul mercato di gennaio. La società nerazzurra sta lavorando per regalare ad Antonio Conte i rinforzi richiesti e il primo nome sulla sua lista sarebbe quello di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è scontento del minutaggio concesso dal tecnico del Barcellona in questa prima parte della stagione.

Paga, però, la grande concorrenza che c'è in quel reparto visto che i blaugrana hanno a disposizione giocatori di grandissima qualità come Arthur, Rakitic, Busquets e de Jong, arrivato questa estate dall'Ajax. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, non si è nascosto ultimamente sottolineando come Vidal sia uno degli obiettivi per la prossima sessione di calciomercato.

Il Guerriero tornerebbe volentieri a lavorare con Antonio Conte che lo ha lanciato nel grande calcio ai tempi della Juventus.

Quello per Vidal, inoltre, è un ritorno di fiamma dell'Inter che già lo scorso anno provò a portarlo a Milano quando era al Bayern Monaco. I nerazzurri, però, avendo un solo posto disponibile per gli extracomunitari decisero di puntare su Keita Balde con il cileno che si è poi accasato al Barcellona. Marotta che è già al lavoro per trovare un accordo con i blaugrana che vorrebbero cedere il proprio centrocampista a titolo definitivo. L'Inter propone un prestito con diritto di riscatto, ma non è escluso che possa assecondare tale richiesta strappando un'opzione su uno dei gioielli nerazzurri, Stefano Sensi o Lautaro Martinez su tutti.

Il gesto del centrocampista cileno

Arturo Vidal lancia messaggi d'amore all'Inter. Come riportato da Tuttosport il cileno tornerebbe volentieri agli ordini di Antonio Conte e la settimana scorsa, al termine del match giocato in Champions League tra le due squadre, si è reso protagonista di un gesto curioso. L'ex centrocampista di Bayern Monaco e Juventus, infatti, dopo il triplice fischio finale, prima di lasciare lo stadio, si è recato nello spogliatoio nerazzurro salutando uno per uno tutti i giocatori e i membri dello staff di Conte.