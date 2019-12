La Supercoppa Italiana del 22 dicembre stravolge date e orari della diciassettesima giornata di Serie A. La sfida tra Juventus e Lazio che assegnerà il primo titolo della stagione si giocherà alle ore 17,45 a Riad, in Arabia Saudita, costringendo così la giornata di campionato ad "allungarsi" per settimane. Ufficialmente infatti il prossimo turno inizierà domani 18 dicembre e si concluderà addirittura il 5 febbraio con i capitolini che affronteranno il Verona all’Olimpico.

Al di là delle date decisamente diluite nel tempo, la 17^ del massimo campionato italiano sarà ricca di spunti.

In testa continua la corsa alla Scudetto di Juve e Inter con i Campioni d’Italia che hanno agganciato la vetta, con la Lazio, che dopo il rocambolesco successo di ieri con il Cagliari, continua a provare ad inserirsi. Appassionante la lotta per il quarto posto con la Roma che ha allungato di tre punti su Atalanta e Cagliari negli ultimi novanta minuti. Per la salvezza la vittoria nel derby spinge la Samp, attenzione anche al Brescia in forte risalita, mentre Genoa e SPAL devono cambiare subito rotta per non sganciarsi dal treno.

Serie A: la Juventus in campo mercoledì, sabato l’Inter

La lunghissima diciassettesima giornata di serie A scatta domani, mercoledì 18 dicembre. alle 18,55 con Sampdoria-Juventus. Nell’insolito e decisamente scomodo orario delle 18,55 i blucerchiati proveranno a fermare la corazzata bianconera, forti della spinta della vittoria nella stracittadina. Entusiasmo che è simile a quello di Ronaldo e compagni, di nuovo in testa al campionato assieme all'Inter.

Il turno di campionato proseguirà venerdì 20 dicembre alle 20,45 con Fiorentina-Roma, altro match delicato per Montella.

Il pari con l’Inter ha salvato l’aeroplanino che ora deve tornare a vincere. Di certo non sarà facile, perché i giallorossi arrivano da tre vittorie nelle ultime quattro partite e sembrano tra le squadre più in forma del campionato.

Piatto ricco sabato 21 dicembre, con alle 15 un Udinese-Cagliari da brividi. I friulani sono quartultimi in classifica e rischiano di essere catapultati in zona retrocessione. I sardi devono invece ripartire dopo la bruciante sconfitta di ieri, ma con il gioco espresso finora l’Europa non è solo un sogno.

Piatto forte di giornata alle ore 18 con Inter-Genoa, Conte in piena emergenza non può fermarsi, il Grifone in crisi sembra essere vittima sacrificale dei nerazzurri. Alle 20,45 toccherà a Torino-Spal con i granata che dopo la rimonta subita a Verona hanno bisogno di tre punti. Stesso obiettivo per Semplici, confermato dalla dirigenza ma ultimo con soli 9 punti.

Domenica quattro gare di Serie A, spicca Atalanta-Milan

La prima gara della domenica di serie A sarà Atalanta-Milan alle 12,30, match tra due delle deluse dell’ultimo turno.

Gasperini si è fermato a Bologna, Pioli è stato stoppato a San Siro dal Sassuolo sullo 0-0.

Solo due le gare delle 15, al Via del Mare va in scena Lecce-Bologna. Liverani ha due punti di vantaggio sulla zona retrocessione e non può più compiere passi falsi. Periodo positivo per Mihajlovic che ha vinto con l’Atalanta domenica scorsa e ben figurato nella gara precedente con il Milan, nonostante la sconfitta. L’altra partita del pomeriggio è Parma-Brescia, due tra le squadre più in forma del campionato.

D’Aversa sta guidando i ducali, sempre alle prese con gli infortuni, alle soglie della zona Europa League. Il successo di Napoli ha allungato a due la striscia positiva, la stessa di Corini. Il ritorno dell’allenatore sulla panchina dei lombardi ha ribaltato la situazione delle rondinelle. Dopo la disastrosa gestione Grosso il Brescia è a soli due punti dalla quartultima posizione.

L’ultima partita della domenica sarà Sassuolo-Napoli che scenderanno in campo alle 20,45. De Zerbi ha collezionato tre pareggi di fila ed è scivolato a soli tre punti dalla zona retrocessione.

Gattuso va alla ricerca dei primi tre punti dopo la sconfitta casalinga con il Parma all’esordio sulla panchina azzurra.

Come detto la 17^ giornata di serie A si concluderà poi con Lazio-Verona il 5 febbraio 2020.