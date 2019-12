L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri dovranno muoversi con forza a gennaio per ritoccare la rosa seguendo le indicazioni del proprio tecnico, Antonio Conte. Nonostante il primato in classifica con trentanove punti, diviso con la Juventus, la squadra ha denotato qualche carenza soprattutto dal punto di vista numerico visti i tanti infortuni che hanno colpito in particolar modo il centrocampo. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sarebbe al lavoro e avrebbe individuato i rinforzi per fare il salto di qualità cercando di restare in lotta con i bianconeri per il titolo fino all'ultima giornata.

Alonso obiettivo sulla fascia

Uno dei principali obiettivi dell'Inter sarebbe Marcos Alonso. L'esterno spagnolo è ai margini della rosa del Chelsea con il tecnico, Frank Lampard, che lo ha lasciato fuori dalla lista dei convocati nelle ultime settimane. Il giocatore è arrivato a Londra fortemente voluto proprio dall'attuale tecnico nerazzurro, Antonio Conte. Per questo motivo sbarcherebbe volentieri a Milano visto che sotto i suoi dettami è arrivato al top della propria carriera. I Blues, inoltre, potrebbero lasciarlo andare anche in prestito con diritto di riscatto, proprio in virtù del fatto che non rientra più nei piani tecnico tattici del club inglese.

La valutazione complessiva, comunque, si aggirerebbe intorno ai 20/25 milioni di euro.

Un rinforzo reso necessario soprattutto dai problemi fisici di Kwadwo Asamoah, costretto ai box per un problema al ginocchio e i cui tempi di recupero continuano ad essere incerti. Con Alonso e Biraghi l'esterno ghanese potrebbe recuperare con calma senza accelerare il suo ritorno in campo.

Colpi a centrocampo

Marotta è al lavoro anche per rinforzare notevolmente il centrocampo. Arriverà sicuramente una pedina ma non è escluso che i rinforzi siano due.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Inter Calciomercato

Sportmediaset fa i nomi di Dejan Kulusevski e Rodrigo De Paul ma nelle ultime ore c'è stata un'accelerata importante per Arturo Vidal, con il cileno che vorrebbe lasciare il Barcellona per giocare con maggiore continuità. Per lo svedese, invece, ogni discorso verrebbe rinviato alla prossima estate visto che l'Atalanta chiede almeno trenta milioni di euro e il Parma non vorrebbe privarsene a stagione in corso.

Occhio anche alla pista attaccante, che arriverebbe in caso di partenza di Politano (su cui c'è l'interesse della Fiorentina).

Il nome caldo è quello di Olivier Giroud, in scadenza di contratto con il Chelsea e che potrebbe essere liberato con qualche mese di anticipo a fronte di un piccolo indennizzo.