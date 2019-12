Lautaro Martinez è sicuramente uno dei volti immagine della prima parte di stagione dell'Inter. Dopo un anno di ambientamento, infatti, l'attaccante argentino è esploso sotto la guida di Antonio Conte, che ha trovato un tandem perfetto, completato da Romelu Lukaku. Una maturazione aiutata anche dal brutto infortunio subito da Alexis Sanchez a inizio ottobre. Per questo il Toro è stato praticamente sempre titolare, saltando solo l'ultima gara dell'anno solare contro il Genoa per squalifica. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e da qualche settimana il suo nome è al centro dei rumors di mercato, con il Barcellona club maggiormente interessato a lui.

L'interesse del Barcellona

Il Barcellona è il club che più di tutti ha mostrato interesse per Lautaro Martinez. Si è parlato anche di sondaggi da parte delle due società di Manchester, il City e lo United, ma non c'è stata nessuna dichiarazione pubblica, a differenza di quanto successo con i catalani, che hanno espresso la loro stima per l'attaccante argentino attraverso le parole dei loro dirigenti. Inevitabile, dunque, che si scatenassero dei rumors di mercato, con il Toro accostato ai blaugrana, che sarebbero anche alla ricerca dell'erede di Luis Suarez, che va verso i trentatré anni.

Lautaro è esploso quest'anno con la maglia dell'Inter. L'argentino è stato decisivo spesso in campionato, realizzando otto reti e collezionando un assist, ma anche in Champions League ha dato il proprio contributo nonostante la retrocessione in Europa League, con cinque gol in sei partite. E proprio contro il Barcellona, sia all'andata che al ritorno, il Toro ha disputato due delle sue migliori prestazioni da quando è a Milano. L'Inter ha fatto un investimento importante nell'estate del 2018, acquistandolo dal Racing Avellaneda per venti milioni di euro più bonus. Il suo valore, però, si è quintuplicato, tanto che qualcuno vocifera che il Barça possa anche esercitare la clausola rescissoria da centodieci milioni di euro. Proprio per questo Marotta e Ausilio sono al lavoro per blindare il loro gioiello, cercando di rimuovere o, al massimo, raddoppiare la clausola.

Il consiglio di Messi

In queste settimane si è parlato molto anche del ruolo di Leo Messi, che con Lautaro Martinez ha giocato la coppa America. La Pulce stima l'attaccante dell'Inter ma, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo, El Desmarque, non starebbe spingendo per il suo acquisto. Anzi, il numero dieci blaugrana non vorrebbe l'arrivo del Toro visto che rischierebbe di vedere relegato in panchina il suo compagno e amico, Luis Suarez. Secondo Messi, infatti, prima di pensare all'erede dell'uruguaiano, il Barça dovrebbe investire quella cifra per rinforzare gli altri reparti.