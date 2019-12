Uno dei nomi che caratterizzerà le prossime sessioni di Calciomercato sarà sicuramente quello di Paul Pogba. Il centrocampista francese non sembra felicissimo al Manchester United e l'idea di restare un'altra stagione lontano dai grandi palcoscenici europei non lo alletta. I Red Devils, infatti, sono ottavi in classifica in Premier League con venticinque punti, ben lontani dal quarto posto che vale la Champions League, occupato dal Chelsea, che ha sette punti di vantaggio. Proprio per questo motivo il giocatore potrebbe lasciare l'Inghilterra e su di lui ci sarebbe anche l'Inter, vista la stima che nutrono nei suoi confronti sia l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sia il tecnico, Antonio Conte.

L'Inter sogna Pogba

L'Inter vuole puntellare sicuramente il centrocampo nelle prossime sessioni di calciomercato. Un reparto che ha mostrato qualche carenza in questa prima parte della stagione, anche a causa dei tanti infortuni. Per questo Marotta cerca una pedina che possa abbinare qualità tecniche a forza fisica ed esperienza internazionale. Non è un caso che la scorsa estate ha fatto un sondaggio per Milinkovic-Savic.

Il prossimo anno le cose potrebbero cambiare visto che i nerazzurri non solo potranno permettersi degli investimenti importanti per l'aumento del fatturato, ma potrebbe contare anche su un tesoretto ricavato dalle probabili cessioni di Icardi, Perisic, Joao Mario e Nainggolan.

Il sogno si chiama Pogba, che Conte e Marotta conoscono bene avendolo avuto ai tempi della Juventus. Il centrocampista francese è in rotta con il Manchester United e rappresenterebbe la pedina perfetta nello scacchiere tattico dell'allenatore nerazzurro. Da battere ci sarà la concorrenza di altri top club, su tutti la Juventus, che ambisce al ritorno a Torino del suo ex numero dieci.

Il jolly di Marotta per Pogba

Secondo il giornale inglese 'Mirro', Marotta potrebbe avere un jolly da giocarsi in questa trattativa per arrivare a Pogba. Si tratta del centravanti belga, Romelu Lukaku, acquistato proprio dal Manchester United la scorsa estate per sessantacinque milioni di euro più bonus.

I due sono molto amici, tanto che Big Rom ha dichiarato recentemente di essersi confidato con il centrocampista francese prima di accettare il trasferimento a Milano.

I Red Devils non considerano il classe 1993 incedibile visto che già quest'anno il suo cartellino potrebbe deprezzarsi in maniera considerevole. A causa di un problema fisico, infatti, Pogba ha disputato solo sei partite in Premier League, non giocando mai in Europa League. Per questo motivo la sua partenza potrebbe arrivare anche per una cifra inferiore agli oltre cento milioni richiesti la scorsa estate al Real Madrid.