Nelle scorse ore il giornalista Giovanni Albanese ha parlato al canale Twitch di Calciomercato.it spiegando come i dirigenti della Juventus vorranno aspettare i risultati a fine stagione della formazione bianconera per capire se confermare o meno Thiago Motta sulla panchina. Per Albanese invece Cristiano Giuntoli non sarebbe in discussione alla Continassa.

Juventus, Albanese: 'Motta non verrà confermato a prescindere e dovrà far crescere la squadra da qui fino a fine anno'

Il giornalista Giovanni Albanese ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it di quello che potrebbe essere il futuro del tecnico della Juventus: "L'obiettivo quarto posto non esiste e per Motta non c'é un traguardo da dover centrare per forza, un po' come era invece per Allegri.

All'italo brasiliano è stato dato un gruppo costruito insieme alla società e alla Juventus si aspettano di vedere una crescita collettiva da qui fino al termine della stagione. Se alla Continassa si renderanno conto a giugno di avere una squadra che non ha reso per il potenziale che ha, un allenatore che non riesce a tirare fuori il meglio da questo gruppo, allora il quarto posto diventerebbe una cosa secondaria. Oggi la società ha la massima fiducia nell'allenatore, ma Motta dovrà dimostrare che i primi mesi sono stati davvero condizionati da fattori come infortuni e crescita dell'organico. Insomma l'italo brasiliano non verrà confermato a prescindere"

Sulla posizione di Giuntoli invece Albanese ha aggiunto: "Il direttore sportivo non è a rischio in questo momento perché tutte le mosse che ha fatto a gennaio sono state concordate con la società.

Sono operazioni mirate a ringiovanire la rosa, abbassando allo stesso tempo il monte ingaggi. Quindi il lavoro di Giuntoli è stato concordato, cosi come è stato quello attuato da Motta".

Albanese ha infine dato una sua lettura rispetto ai tanti problemi fisici che stanno colpendo la formazione piemontese: "Sicuramente gli infortuni traumatici avvenuti ad inizio stagione hanno costretto quei calciatori a disposizione di Motta a forzare e quindi qualcuno ha dovuto stringere i denti.

Ci sono casi clamorosi alla Continassa come quello di Federico Gatti che credo non abbia saltato una partita da inizio ottobre, giocando ogni 3 giorni peraltro. Il fatto che lo stopper piemontese stia per superare a febbraio i 3000 minuti di gioco collezionati, dovrebbe far capire tante cose. Poi ci sono quegli elementi che vengono da campionati diversi e dalla next-gen che evidentemente stanno pagando lo scotto di un ambientamento complicato".

Juve, i tifosi commentano le parole di Albanese: 'La rosa dei bianconeri è forte, la differenza la fa il tecnico'

Le parole di Albanese hanno catturato l'attenzione di alcuni tifosi della vecchia signora sul web: "La Juve ha una rosa migliore del Napoli, bisogna ammetterlo. La differenza la fa l’allenatore" scrive un utente su Youtube. Un'altra poi scrive preoccupata: "In effetti Motta lo vedo piuttosto triste in conferenza".