L'Inter si sta muovendo già in vista della prossima sessione di Calciomercato di gennaio. I nerazzurri dovranno rinforzare soprattutto il centrocampo, il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa prima parte della stagione, soprattutto a causa degli infortuni subiti da Sensi, Gagliardini e Barella, con i primi due tornati in campo solo prima della sosta contro il Genoa. Il nome in cima alla lista di Conte e Marotta è quello di Arturo Vidal, ma i nerazzurri stanno sondando le possibili alternative e il nome nuovo sarebbe quello di Julian Weigl.

L'Inter sonda Weigl

L'ultima idea dell'Inter per rinforzare il centrocampo risponde al nome di Julian Weigl. Classe 1995, il centrocampista tedesco è di proprietà del Borussia Dortmund e nelle ultime settimane sta trovando molto spazio visti gli infortuni subiti contemporaneamente da Witsel e Delaney. Sono tredici le presenze in Bundesliga, con una rete segnata, mentre in Champions League è sceso in campo in quattro occasioni.

Il club tedesco non lo considera incedibile, proprio perché i titolari della squadra di Favre sono altri, e per questo motivo in caso di una buona offerta sono pronti a sedersi al tavolo delle trattative.

L'Inter avrebbe pensato a lui qualora dovesse complicarsi l'affare Arturo Vidal, data la differenza ancora esistente tra domanda e offerta con il Barcellona. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avrebbe pensato a lui convinto di poter regalare al tecnico nerazzurro, Antonio Conte, una rosa migliore rispetto a quanto visto nella prima parte della stagione. Anche la situazione contrattuale del centrocampista tedesco potrebbe facilitare il buon esito della trattativa, visto che Weigl ha un contratto in scadenza a giugno 2021.

La trattativa

Il Borussia Dortmund sarebbe pronto a trattare con l'Inter la cessione di Julian Weigl. Il contratto in scadenza a giugno 2021, dunque tra soli diciotto mesi, potrebbe incidere anche sulla valutazione del classe 1995.

Il club tedesco lo valuta intorno ai venticinque-trenta milioni di euro, cifra che difficilmente i nerazzurri investiranno a gennaio. Per questo motivo potrebbe essere fatta una proposta in stile Vidal (qualora il Barcellona dovesse rifiutare), con un prestito oneroso con diritto di riscatto.

In alternativa occhio ad uno scambio che vedrebbe coinvolto Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol. Il brasiliano ha estimatori in Germania, tra cui proprio l'allenatore del Borussia, Favre, e la sua valutazione è simile a quella di Weigl, tra i venti e i venticinque milioni di euro. L'Inter si muove, dunque, e si cautela qualora non dovesse riuscire a regalare Vidal a Conte.