Dopo l'aggancio in vetta all'Inter, è arrivata un'ulteriore buona notizia per la Juventus e per i sostenitori bianconeri dall'urna di Nyon: come è noto infatti lunedì 16 dicembre ci sono stati i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League e la Juventus è stata sorteggiata contro il Lione di Rudi Garcia, un avversario sicuramente abbordabile rispetto a squadre più blasonate. Il rischio per la Juventus era infatti anche quello di incontrare squadre come Real Madrid, Chelsea o Tottenham. Subito dopo sono arrivate le interviste dei rappresentanti delle squadre agli ottavi: ha parlato anche il tecnico del Lione Rudi Garcia, conosciuto in Italia per aver guidato la Roma.

L'allenatore ha avuto modo di fare i complimenti alla Juventus, sottolineando come la squadra sia una seria candidata alla vittoria della Champions League e come abbia una delle migliori difesa a livello europeo. Particolare menzione a Cristiano Ronaldo, Pjanic e al tecnico bianconero Maurizio Sarri, considerato da Garcia un "ottimo allenatore con molta esperienza".

'È sempre bello sfidare i migliori giocatori del pianeta'

Non ha risparmiato complimenti Rudi Garcia alla Juventus, che nel post sorteggio ottavi di Champions League ha parlato molto dei bianconeri, dichiarando che "E' sempre bello sfidare i migliori giocatori del pianeta".

Inoltre il francese considera la Juventus una delle eccellenze europee anche a livello difensivo: ha poi sottolineato come fra i giocatori migliori della Juventus troviamo Pjanic, che "ha grandi qualità, è forte tecnicamente ed è uno dei punti di forza della Juve". Inoltre Garcia si è detto soddisfatto di incontrare un campione di Cristiano Ronaldo e che "sapevamo che avremmo dovuto affrontare una squadra forte. Servirà un'impresa". Il Lione non sta attraversando un grande momento di forma nel campionato francese, complici gli infortuni e il rapporto non di certo ideale fra la squadra e i suoi tifosi.

Mancano però più di due mesi agli ottavi e la società francese potrà recuperare i giocatori e magari migliorare anche i risultati in campionato. Il francese ha poi dichiarato che "Non vediamo l'ora di giocare queste partite".

Nedved sul sorteggio degli ottavi di Champions League

Anche Nedved ha avuto modo di parlare dopo il sorteggio degli ottavi ed ha sottolineato che il Lione non è un avversario da sottovalutare anche se indubbiamente il sorteggio è andato piuttosto bene per la Juventus. Il vice presidente della Juventus ha avuto modo di sottolineare che le ambizioni bianconere anche in Champions League sono importanti e che quindi l'obiettivi è arrivare fino in fondo alla competizione europea.