Si è da poco concluso a Nyon (Svizzera) il sorteggio relativo agli accoppiamenti degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Ai nastri di partenza della fase ad eliminazione diretta tre italiane: Juventus, Napoli e la sorprendente Atalanta di Gasperini.

Urna benevola per Juve e Atalanta, super sfida per il Napoli

Si è trattato di un sorteggio abbastanza fortunato per la Juventus di Maurizio Sarri, accoppiata ai francesi del Lione. I campioni d'Italia hanno evitato il Real Madrid di Zinedine Zidane e le inglesi Chelsea e Tottenham.

Sulla carta un ottavo di finale ampiamente alla portata dei bianconeri contro una squadra dal passo altalenante in Ligue 1.

Urna benevola anche per l'Atalanta, miracolosamente qualificata dopo tre sconfitte nelle prime tre partite del Gruppo C. I nerazzurri affronteranno infatti il Valencia, vincitore del Gruppo H. Una sfida non facile per la Dea, che ha comunque evitato corazzate come Barcellona, Bayern Monaco, Liverpool e Paris Saint Germain. Gli spagnoli, attualmente all'ottavo posto della Liga, sono i favoriti ma l'Atalanta può provare a stupire ancora.

Non è andata bene invece al Napoli del nuovo allenatore Gennaro Gattuso. Gli azzurri, reduci dalla sconfitta casalinga con il Parma, hanno infatti pescato il Barcellona di Leo Messi. Una sfida che appare proibitiva per il Napoli visto all'opera fin qui. Lo scontro contro una squadra d'elite come il Barca potrebbe però stimolare gli azzurri, chiamati ad una vera e propria impresa.

Gli altri accoppiamenti: spicca City-Real

Alcune delle sfide sorteggiate a Nyon si prospettano equilibrate e ricche di spettacolo.

E' il caso del doppio confronto tra Real Madrid e Manchester City, senza dubbio il più equilibrato degli ottavi di finale. La squadra di Guardiola dovrà affrontare una grande prova di maturità contro i "blancos" di Zidane, in una sfida che potrebbe essere una finale anticipata.

Non meno affascinante l'ottavo di finale che mette di fronte i campioni d'Europa del Liverpool e l'Atletico Madrid. Saranno invece i tedeschi del Borussia Dortmund ad affrontare il Paris Saint Germain, ancora alla ricerca della consacrazione europea.

Doppia sfida Germania-Inghilterra negli altri due ottavi in programma: il Bayern Monaco, unica squadra a punteggio pieno nei gironi, affronterà il Chelsea di Lampard, mentre Mourinho ed il suo Tottenham se la vedranno con il Lipsia.

Tutti gli accoppiamenti: Juventus-Lione, Barcellona-Napoli, Valencia-Atalanta, Real Madrid-Manchester City, Liverpool-Atletico Madrid, PSG-Borussia Dortmund, Bayern Monaco-Chelsea, Lipsia-Tottenham.