In questi giorni la Juventus si sta godendo le vacanze di Natale e fino al 30 dicembre i cancelli della Continassa resteranno chiusi. In questo periodo di festa comunque si continua a parlare di calcio e molti giocatori stanno cogliendo l'occasione per tracciare un bilancio dell'anno. Fra questi c'è anche Cristiano Ronaldo che si è raccontato nella trasmissione in onda su DAZN "Linea Diletta", condotta da Diletta Leotta.

CR7 ha svelato come sono stati i suoi primi 18 mesi da juventino: "Mi piace tutto della Juve, c'è una grande cultura, è il miglior club italiano", ha spiegato il portoghese, aggiungendo di essere contento di vestire il bianconero.

I desideri di CR7

Cristiano Ronaldo, da quando è alla Juventus, ha già battuto diversi record e con le sue giocate sta trascinando la squadra verso grandi traguardi. CR7 guida l'attacco juventino con tutta la sua classe e la maggior parte delle reti che segna sono decisive ai fini dei risultati.

Il portoghese, a Diletta Leotta, ha raccontato che a Torino sta bene e di avere un sogno: "Ho il desiderio di vincere tanti trofei con la Juve". Ronaldo apprezza il club bianconero, ma gli piace in generale la cultura italiana.

Dunque, i suoi primi 18 mesi a Torino sono stati più che positivi. Poi il giocatore ha voluto raccontare il suo primo ricordo torinese: "Mi ricordo bene la presentazione allo stadio, era emozionante: c'erano i tifosi, c'era la mia famiglia".

Cristiano Ronaldo ha poi spiegato che i difensori più forti contro cui ha giocato sono proprio Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Giorgio Chiellini: "Sinceramente i più difficili da affrontare sono quelli con cui mi sfido ogni giorno in allenamento", ha detto prima di aggiungere che - anche quando non giocava nella Juve - il difensore più temuto era senza dubbio Chiellini.

Il miglior giocatore della Serie A

In Italia giocano molti giocatori dal grande talento ma su chi sia il migliore della Serie A, Cristiano Ronaldo non ha dubbi: "Sono stato premiato io, quindi per adesso sono io", ha detto, aggiungendo che è stato molto bello ricevere il riconoscimento come miglior calciatore del campionato italiano.

Il portoghese apprezza il fatto che, a conferirgli questo riconoscimento, siano stati proprio i colleghi, che ha avuto modo di ringraziare durante la cerimonia che si è svolta a inizio dicembre a Milano. Ma il fenomeno di Madeira guarda già al futuro e sottolinea che anche il prossimo anno conta di vincere il premio come il miglior giocatore della Serie A.

Insomma, i tifosi della Juve possono sognare in grande con Cristiano Ronaldo, il quale ha concluso l'intervista parlando della Champions League: "È la miglior competizione al mondo per i club", ha detto il numero 7, spiegando che essa è senza dubbio il torneo nel quale preferisce giocare.