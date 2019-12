Dopo la Supercoppa di domenica 22 dicembre, Maurizio Sarri ha deciso di concedere una settimana di vacanza ai suoi ragazzi. Infatti, la Juventus sarà a riposo fino al 30 dicembre, giorno in cui è fissata la ripresa degli allenamenti. Dunque, al termine della gara contro la Lazio, alcuni giocatori sono rientrati in Italia, mentre altri hanno direttamente raggiunto le mete scelte per queste festività. Nelle ultime ore, i campioni juventini hanno condiviso alcune foto che li ritraggono in vacanza, cogliendo anche l'occasione per augurare un buon Natale ai loro tifosi.

Fra questi c'è Cristiano Ronaldo che, stamani, ha condiviso una bella immagine che lo ritrae al mare insieme alla compagna Georgina e ai loro quattro bimbi Cristiano Jr, Mateo, Eva e Alana Martina.

Molti bianconeri si rilassano al mare

CR7 ha scelto di trascorrere le festività natalizie al mare e si sta rilassando al caldo, prima di rientrare a Torino per riprendere gli allenamenti. Ma Cristiano Ronaldo non è il solo ad aver scelto una meta esotica per passare le vacanze di Natale. Anche Daniele Rugani, insieme alla sua fidanzata Michela Persico, è volato alle Maldive.

A rivelarlo è stata proprio la bella compagna del numero 24 juventino che ha condiviso, su Instagram, alcuni scatti che la ritraggono in spiaggia insieme al difensore bianconero. Anche Juan Cuadrado ha scelto di trascorrere la settimana di ferie al mare, insieme alla moglie Melissa e ai loro bimbi. Il colombiano, nelle sue Instagram Stories, ha proprio postato alcune immagini che lo ritraggono in vacanza con i suoi bambini. Dunque, le vacanze di Natale, per i giocatori della Juventus, sono l'occasione per riposarsi, ma anche per passare un po' di tempo con le rispettive mogli o fidanzate. Fra coloro che hanno scelto di dedicare questi giorni di relax in compagnia degli affetti più cari c'è Paulo Dybala che ha festeggiato la vigilia di Natale insieme alla sua Oriana Sabatini.

Bonucci sceglie la montagna

La maggior parte dei giocatori della Juventus si trova al mare, ma c'è anche chi ha fatto una scelta in controtendenza. Infatti LeonardoBonucci, appena rientrato da Riad dopo la Supercoppa, ha scelto di rimanere in Italia ed ha deciso di trascorrere le vacanze in montagna. Il numero 19 juventino si trova in un resort esclusivo nelle Dolomiti e li ha avuto anche l'occasione di incontrare Fedez. Bonucci e il cantante si sono fatti immortalare in una simpatica foto che è stata condivisa su Instagram. Ma il difensore viterbese non è stato l'unico a rimanere in Italia, visto che anche altri suoi compagni hanno optato per questa soluzione. Il Natale, per i giocatori della Juventus così come per tutti, è sicuramente speciale, ma probabilmente un bianconero lo avrà festeggiato con ancora più gioia.

Infatti, il 2019 per Federico Bernardeschi è stato sicuramente un anno meraviglioso, visto che lui e la sua compagna Veronica Ciardi sono diventati genitori e perciò, per loro, queste festività saranno state davvero uniche.