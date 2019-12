Nella giornata di martedì 24 dicembre, Mario Mandzukic ha definitivamente concluso la sua avventura alla Juventus. Infatti, il croato ha firmato con l'Al Duhail ed ha lasciato il club bianconero dopo 4 anni e mezzo. Al momento, le due società non hanno ancora comunicato se ci sarà un indennizzo economico per il cartellino del bomber croato. Nei giorni scorsi si ipotizzava che l'Al Duhail avrebbe dovuto versare alla Juve circa 5 milioni per avere Mario Mandzukic. In attesa di sapere se questa cifra sarà confermata, arrivano comunque buone notizie per le casse del club bianconero, poiché dalla cessione dell'attaccante ex Atletico Madrid, per la società di Andrea Agnelli ci sarà un risparmio di circa 18 milioni di euro.

Buone notizie per le casse bianconere

Nel giorno scorsi, Mario Mandzukic ha deciso di accettare l'offerta che gli è arrivata dal Qatar. Il bomber croato il 22 dicembre ha sostenuto le visite mediche con l'Al Duhail e, nella giornata di ieri, il giocatore ha firmato il contratto con il suo nuovo club. La cessione di Mario Mandzukic consentirà alla Juventus di risparmiare molti soldi sia in questa stagione che nella prossima visto che l'ex Bayern era legato alla società bianconera fino al 2021. Il risparmio, nei prossimi sei mesi, sarà di sei milioni, mentre per il prossimo anno sarà di 12 milioni, per un totale, quindi di 18 milioni.

Inoltre, Mario Mandzukic, in estate era iscritto a bilancio per circa 5,38 milioni e questa più o meno dovrebbe essere la cifra che l'Al Duhail dovrebbe versare alla Juve. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali e ancora non si sa se il club del Qatar verserà alla società piemontese 5,5 milioni per il cartellino del croato. Se la Juve, dalla cessione di Mario Mandzukic, dovesse incassare proprio 5,5 milioni sarebbe un'ottima notizia per il bilancio. Infatti, grazie a questa somma di denaro la dirigenza juventina potrebbe registrare circa 1 milione di plusvalenza poiché ormai sono passati sei mesi da questa estate e, grazie agli ammortamenti, il valore del giocatore, al 31 dicembre, è di 4,49 milioni di euro.

La Juve si muoverebbe per Haaland

Per un attaccante che esce, Mario Mandzukic, ce ne potrebbe essere uno in entrata.

Infatti, la Juventus sarebbe sulle tracce Erling Haaland. Il club bianconero sarebbe disposto a versare circa 30 milioni al Salisburgo. Sul giovane attaccante, però, ci sono moltissimi club e la concorrenza è piuttosto agguerrita. Su Haaland, oltre alla Juve, ci sarebbe anche il Manchester United che sarebbe pronto a fare follie per assicurarsi questo grande talento. Adesso non resta che attendere di capire chi la spunterà tra i bianconeri e i Red Devils per il norvegese.