Negli ultimi anni spesso è stato dato per partente in estate ma alla fine è rimasto in quanto gli allenatori lo hanno sempre considerato indispensabile dal punto di vista tattico: Sami Khedira, nonostante il mercato importante condotto dalla Juventus nel Calciomercato estivo, anche in questa stagione è stato schierato spesso titolare da Sarri, che lo considera un giocatore dall'intelligenza tattica sopraffina. Il principale punto debole del centrocampista tedesco è la fragilità fisica che negli anni lo ha sempre accompagnato, l'anno scorso un problema al cuore lo ha fermato per diversi mesi mentre negli anni precedenti solo la gestione oculata di Allegri ha permesso al tedesco di infortunarsi di meno.

Spesso infatti veniva sostituito a metà secondo tempo per evitare di sovraccaricare le articolazioni. Arriva però l'ennesimo stop per Khedira e questa volta riguarda il ginocchio: operato ad Ausburg, il giocatore dovrebbe rientrare ad inizio 2020.

Khedira operato al ginocchio: rientro previsto fra tre mesi

Come conferma la Juventus in una nota ufficiale, "L’operazione, effettuata dal Dottor Ulrich Boenisch, alla presenza del medico sociale Nikos Tzouroudis, è perfettamente riuscita e il giocatore potrà iniziare da subito le cure riabilitative.

I tempi di recupero previsti sono di circa tre mesi”. Uno stop importante quindi, che potrebbe condizionare il mercato della Juventus. Significa che il giocatore dovrebbe tornare disponibile per fine febbraio, inizio marzo e questo potrebbe portare alla permanenza di Emre Can. Sul nazionale tedesco le indiscrezioni su una sua possibile partenza sono state davvero molte, soprattutto perché il giocatore ha spesso ammesso il suo malcontento a mezzo stampa per il poco minutaggio che in questa stagione ha raccolto alla Juventus.

L'esclusione dalla lista Champions League ha inasprito il rapporto fra il giocatore e il tecnico, ma il nazionale tedesco potrebbe giocarsi tutte le carte in questo fine 2019 per conquistarsi la conferma alla Juventus e magari ottenere l'iscrizione alla lista Champions League.

Con l'infortunio di Khedira, Bentancur avrà la possibilità di mettersi sempre più in evidenza, anche se nelle ultime partite Sarri ha dimostrato di avere molta fiducia nel centrocampista uruguaiano.

Prossimo al rientro anche Adrien Rabiot, che sembra aver recuperato dall'infortunio muscolare e potrebbe essere convocato per la difficile trasferta all'Olimpico di Roma contro la Lazio, prevista per sabato 7 dicembre ore 20:45. Altro big match della prossima giornata è Inter-Roma, che si giocherà a San Siro venerdì 6 dicembre.