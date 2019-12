Questo pomeriggio, la Juventus si è allenata in vista della gara contro la Lazio. La seduta è stata preceduta dalla conferenza stampa di Maurizio Sarri che ha avuto modo di parlare anche della situazione infortunati. Infatti, domani, il tecnico juventino dovrà fare a meno sia di Sami Khedira che di Aaron Ramsey. L'allenatore della Juve, contro la Lazio, confermerà il 4-3-1-2 e in posizione di trequartista confermerà Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino visto l'assenza proprio di Ramsey agirà ancora alle spalle delle due punte che saranno Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.

Il numero 10 juventino, infatti, è nettamente favorito su Gonzalo Higuain per affiancare CR7. Per il resto le scelte di Maurizio Sarri sembrano fatte e sia in difesa che a centrocampo non dovrebbero esserci grandi sorprese.

Bonucci e de Ligt salvo sorprese guideranno la difesa bianconera

Domani sera, contro la Lazio, la Juventus schiererà gran parte dei suoi titolari a cominciare dalla difesa dove ci saranno i due baluardi bianconeri Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt. Entrambi saranno regolarmente al loro posto, anche perché il tecnico juventino preferisce dare continuità al reparto.

A completare la difesa ci saranno i due esterni che saranno Juan Cuadrado e Alex Sandro. Il colombiano e il brasiliano sono nettamente favoriti su Danilo e De Sciglio, che salvo clamorose sorprese partiranno dalla panchina. A centrocampo, invece, vista l'assenza di Sami Khedira ci sarà la conferma di Rodrigo Bentancur. Il numero 30 juventino sta scalando sempre di più le gerarchie e, anche oggi in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha tessuto gli elogi dell'uruguaiano. Il tecnico juventino a proposito di Bentancur ha detto che sta diventando un giocatore importante e negli ultimi mesi ha numeri impressionanti.

Dunque, il numero 30 juventino, domani guiderà la mediana della Juve con Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Davanti a loro, invece, agirà Federico Bernardeschi che avrà il compito di assistere Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Ogni dubbio, il tecnico della Juve lo scioglierà solo nella giornata di domani, e perciò per avere la certezza sulla formazione bianconera bisognerà attendere ancora un po'.

I convocati della Juve

Verso le 17:00 di questo pomeriggio, la Juventus ha lasciato la Continassa per andare all'aeroporto, e alle 18:00 si è imbarcata sul volo che la sta portando a Roma.

Maurizio Sarri, per la trasferta nella Capitale, ha convocato ben 23 giocatori. Ecco l'elenco completo: Szczesny, Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Demiral, Pjanic, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur, Cristiano Ronaldo, Dybala, Higuain, Bernardeschi, Pjaca, Muratore e Portanova. Ovviamente mancano gli infortunati Giorgio Chiellini, Douglas Costa, Sami Khedira e Aaron Ramsey.