Questa mattina, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per svolgere il secondo allenamento settimanale in vista della sfida contro la Lazio. Ad assistere alla seduta dei bianconeri c'era anche un ospite speciale. Infatti, al JTC si è presentato Davide Cassani Ct della nazionale di ciclismo che ha potuto così incontrare Maurizio Sarri, Leonardo Bonucci, Cristiano Ronaldo e molti altri campioni bianconeri. Oltre, a questa visita di piacere, la squadra ha lavorato intensamente e in modo particolare si è dedicata ad una seduta tattica, nella quale l'allenatore juventino ha già iniziato a pensare a quelle che potrebbero essere le scelte di formazione.

Per la partita contro la Lazio, Maurizio Sarri avrà nuovamente a disposizione Adrien Rabiot. Il francese ha smaltito i problemi fisici e ora è nuovamente abile e arruolato. Per la sfida di sabato, però, non ci sarà Sami Khedira che probabilmente si rivedrà nel 2020 visto che è finito sotto i ferri per un problema al ginocchio.

Dubbio Dybala - Higuain

La Juventus si sta prespirando in vista della gara contro la Lazio e questa mattina si è dedicata alla tattica.

In casa bianconera però, si è alle prese con il solito dubbio, ovvero chi fra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain affiancherà Cristiano Ronaldo. CR7 sta meglio e certamente guiderà l'attacco juventino. Al suo fianco è possibile che torni Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero contro il Sassuolo è partito dalla panchina e la sensazione è che contro la Lazio sarà titolare. Per il resto, invece, non sembrano esserci grandi dubbi visto che in difesa e a centrocampo le scelte sembrano fatte. In mezzo al campo Maurizio Sarri ripartirà dalle sue certezze ovvero Rodrigo Bentancur e Miralem Pjanic e insieme a loro dovrebbe esserci Blaise Matuidi.

Alle loro spalle ci sarà la retroguardia composta da Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Alex Sandro. Dunque i dubbi di formazione riguardano solo l'attacco e la trequarti. Infatti, il posto di trequartista se lo contendono Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi.

Giovedì la Juventus si allenerà al mattino

Anche nella giornata di giovedì, la Juventus si ritroverà alla Continassa per allenarsi in vista della partita contro la Lazio e la squadra sarà al JTC per svolgere una seduta mattutina.

Quella di domani per gli uomini di Maurizio Sarri sarà la sessione dell'antivigilia del match contro i biancocelesti. Nella giornata di venerdì, invece, la Juve si allenerà alla Continassa e poi ci sarà la partenza per Roma. Inoltre, il 6 dicembre ci sarà anche la classica conferenza stampa della vigilia di Maurizio Sarri che magari svelerà qualcosa in più sulle sue scelte di formazione anche se generalmente il tecnico resta sempre molto abbottonato e preferisce prima comunicare le sue scelte ai suoi ragazzi piuttosto che alla stampa.