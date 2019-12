La prestazione di Emre Can contro il Sassuolo ha messo in evidenza come il giocatore faccia fatica ad integrarsi negli schemi di Maurizio Sarri. Come è noto l'aspetto psicologico pesa molto e l'esclusione dalla lista Champions League avvenuta a settembre sembra ancora essere un fattore condizionante per il centrocampista tedesco. Le occasioni per mettersi in mostra sono state poche ma di certo almeno contro il Sassuolo il giocatore non l'ha saputa sfruttare, sostituito ad inizio secondo tempo da Matuidi.

Probabile quindi che il giocatore possa essere ceduto, se non a gennaio, nel Calciomercato estivo, come scrive il noto sito sportivo Tuttojuve. Di certo, considerando gli Europei 2020 previsti la prossima estate, qualora il giocatore non riceverà le garanzie di un impiego più costante, potrebbe decidere di chiedere la cessione alla Juventus giù a gennaio. La Juventus valuta il giocatore circa 35-40 milioni di euro, una somma che potrebbe servire per finanziare un ulteriore acquisto: il centrocampista Sandro Tonali del Brescia.

Juventus, possibile cessione di Emre Can potrebbe finanziare acquisto Tonali

Come scrive tuttojuve.com, la Juventus potrebbe valutare la cessione di Emre Can ed investire il ricavato per l'acquisto del centrocampista del Brescia, Sandro Tonali. Il classe 2000 è oramai una certezza della Serie A ed è stato anche convocato dal commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini. Secondo le ultime indiscrezioni, Paratici potrebbe anticipare la concorrenza dell'Inter acquistandolo già a gennaio ma lasciandolo in prestito nella società lombarda fino a fine stagione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Attualmente Tonali è valutato intorno ai 40 milioni di euro ma se continuerà a mantenere questo livello di prestazioni, è probabile che il suo prezzo entro la fine della stagione potrebbe incrementare ulteriormente, con l'eventuale convocazione agli Europei 2020 che potrebbe essere ulteriore vetrina per il centrocampista.

Il mercato della Juventus

Emre Can potrebbe lasciare la Juventus a gennaio ma non è il solo che potrebbe partire: Mario Mandzukic, oramai fuori rosa da inizio stagione, potrebbe decidere di trasferirsi altrove, ci sarebbe sempre il Manchester United sulla punta bianconera anche se quest'ultimo apprezzerebbe una nuova esperienza in Bundesliga.

Da valutare la situazione di Rugani e Demiral, con il difensore italiano che piace sempre alla Roma. Infine la Juventus potrebbe cedere in prestito sia Perin che Pjaca, che hanno praticamente recuperato dagli infortuni subiti a fine scorsa stagione. Il portiere ex Genoa interessa sempre al Benfica mentre per il centrocampista offensivo croato possibile una nuova esperienza in Serie A, piace da Sampdoria, Genoa, Bologna e Cagliari.