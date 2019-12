Juventus-Lazio è l'attesissima finale di Supercoppa italiana e si giocherà a Riad in Arabia Saudita domenica 22 dicembre con fischio d'inizio alle ore 17:45, orario italiano.

Le due formazioni faranno sicuramente di tutto per aggiudicarsi questo ambito trofeo e non c'è dubbio sul fatto che vedremo una partita molto combattuta e aperta a qualsiasi risultato. Se da un lato la Juventus rimane la grande favorita, per il suo blasone e per la sua rosa molto ampia, dall'altro lato c'è una Lazio che sta vivendo una fase della stagione davvero fantastica.

I biancocelesti di Simone Inzaghi in campionato vantano una lunga striscia di vittorie consecutive e avranno il vantaggio di essere più freschi rispetto ai bianconeri, che che a metà settimana sono scesi in campo per disputare il loro match di Serie A contro la Sampdoria (vinto 2-1 grazie ad una prodezza di Ronaldo). Anche di questo dovrà tener conto Maurizio Sarri al momento di scegliere gli undici titolari che comporranno la formazione anti-Lazio.

La possibile formazione bianconera: due dubbi

Sono essenzialmente due i dubbi dell'allenatore della Juventus.

Ovvero la presenza o meno in campo di Szczesny e di Alex Sandro. Entrambi non sono al meglio della condizione, ma dovrebbero comunque scendere in campo per questa attesissima finale di Supercoppa italiana.

Ricapitolando dunque la probabile formazione della Juventus per questa sfida dovrebbe essere la seguente. In porta il polacco Szczesny riprenderà il suo posto a scapito di Buffon. In difesa a destra Cuadrado dovrebbe essere preferito a Danilo mentre sul lato opposto ci sarà Alex Sandro. In caso di forfait del brasiliano è pronto De Sciglio, giocatore affidabile e dal sicuro rendimento. Al centro della difesa giocheranno Bonucci e De Ligt, che ormai hanno trovato un grande affiatamento.

Per quanto riguarda il centrocampo - con Khedira assente a causa di un infortunio - due sicuri titolari saranno Pjanic e Matuidi.

Elementi sui quali Sarri punta molto, sia per la quantità che per la qualità delle loro giocate. L'ultimo posto se lo contenderanno Bentancur, Emre Can e Rabiot, con il primo che sembra essere leggermente favorito sulla concorrenza. Per quanto riguarda la trequarti il ritrovato Ramsey dovrebbe giocare dal primo minuto, vincendo la concorrenza di Bernardeschi.

Difficile infatti ipotizzare una Juventus tutta sbilanciata in avanti e con il tridente visto contro la Sampdoria. Per questo motivo la coppia d'attacco dovrebbe vedere Dybala e Cristiano Ronaldo scendere in campo dall'inizio, con Higuain inizialmente in panchina ma pronto a subentrare nel corso della ripresa. Tutti e tre gli attaccanti di Sarri sono in forma super, per cui sarà davvero questo il punto di forza della Juventus per battere la Lazio.

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Sczcesny (Buffon); Cuadrado, Alex Sandro (De Sciglio), Bonucci, De Ligt; Matuidi, Bentancur, Pjanic; Ramsey; Dybala, C. Ronaldo.