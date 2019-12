Nelle prossime settimane riaprirà il Calciomercato e molte società si stanno guardando intorno per rinforzare le rispettive rose. La Juventus, nel mese di gennaio, non dovrebbe fare grandi movimenti né in entrata né in uscita. Ma il club bianconero resta comunque attivo e monitora diverse situazioni ed eventualmente può essere pronto a cogliere eventuali opportunità. Alla Juventus sono spesso accostati i nomi di Willian ed Eriksen. Entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto nel 2020 e potrebbero essere due profili molto interessanti per Fabio Paratici che starebbe cercando un esterno o un trequartista.

Inoltre, il quotidiano La Stampa ha rivelato che, nella giornata di ieri, alcuni emissari bianconeri sarebbero stati a Stamford Bridge per seguire la sfida tra Chelsea e Southampton. Dunque, la Juve ha deciso di mettere sotto osservazione diversi giocatori che militano in Premier League e sul taccuino della Vecchia Signora sarebbe finito anche il nome di Olivier Giroud.

La Juve valuta qualche opportunità di mercato

Il mercato di gennaio è sempre particolare per squadre importanti come la Juventus.

Infatti, il club bianconero ha una rosa altamente competitiva e rinforzarla è sempre molto complicato. Per questo motivo, nel mese di gennaio, la Juve non dovrebbe fare grandi acquisti. Anche se, nelle ultime ore, al club bianconero è stato accostato il nome di Olivier Giroud. Il francese starebbe pensando di lasciare il Chelsea e la Juve starebbe valutando l'ipotesi di cercare un attaccante che possa alternarsi con Gonzalo Higuain. Adesso resta da capire se questa pista si concretizzerà oppure no. Di certo Maurizio Sarri conosce molto bene Giroud, visto che lo ha allenato nella scorsa stagione. Il francese non sarebbe l'unico giocatore del Chelsea ad essere finito nel mirino della Juve. Infatti, i bianconeri sarebbero interessati a Willian. Per il brasiliano, però, se ne potrebbe riparlare a giugno, visto che il giocatore potrebbe liberarsi dai blues a parametro zero.

Dunque, nelle prossime settimane, sarà interessante tenere sotto controllo l'asse Torino-Londra. Infatti, anche i club inglesi starebbero guardando in casa Juve, visto che l'Arsenal sarebbe sulle tracce di Adrien Rabiot. Ma, al momento, il club bianconero non vorrebbe cedere il francese, visto che Sami Khedira è infortunato e Rodrigo Bentancur sarà squalificato per le prossime tre partite di campionato. Perciò Adrien Rabiot, nelle prossime settimane, sarà indispensabile per Maurizio Sarri.

Emre Can potrebbe essere in uscita

La Juventus, nelle prossime settimane di mercato, potrebbe anche pensare ad alcune cessioni e in particolare potrebbe decidere di cedere Emre Can. Il tedesco non è più al centro del progetto bianconero e perciò potrebbe lasciare Torino. Sulle sue tracce ci sarebbe il Paris Saint-Germain che potrebbe offrire in cambio il cartellino di Leandro Paredes.

L'argentino potrebbe approdare alla Juve, proprio come contropartita per Emre Can.