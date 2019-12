Nell'ultima sessione di mercato l'Inter è stata molto attiva anche in uscita, seppur cedendo i propri elementi migliori solo in prestito. Tra questi c'era Radja Nainggolan, ceduto in prestito secco al Cagliari con gran parte dell'ingaggio a carico dei rossoblu. Una scelta anche di vita quella del centrocampista belga, che ha rifiutato le offerte arrivate da Sampdoria e Fiorentina per tornare in Sardegna, per permettere alla moglie di proseguire la cura dal brutto male vicino alle persone a lei più care.

Una scelta che, però, ha rigenerato anche il giocatore stesso, tornato a fare la differenza nel massimo campionato italiano con la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio.

Nainggolan punta a restare

Nainggolan è completamente rinato con la maglia del Cagliari in questa stagione. Dopo le prime diciassette giornate di Serie A, infatti, il centrocampista belga ha già uno score importante. Sono quattordici le presenze, avendo saltato le prime partite per un problema muscolare, con ben quattro reti messe a segno e cinque assist.

Il Ninja è un vero leader di una delle squadre rivelazioni di questa stagione, in piena lotta per un piazzamento europeo.

Proprio il progetto ambizioso del patron, Tommaso Giulini, sembra poter convincere lo stesso Nainggolan a restare in Sardegna il prossimo anno. Il Cagliari e i suoi tifosi sognano la permanenza dell'ex centrocampista di Inter e Roma. Con lui, infatti, è innegabile il salto di qualità fatto da tutta la rosa, responsabilizzata dalla presenza di un calciatore con tale palmares, pronto a rimettersi in discussione. Il Ninja, inoltre, rappresenta una variante tattica importante per Rolando Maran, che può schierarlo sia sulla trequarti alle spalle delle due punte, sia come mezzala, sia come regista, ruolo in cui ha giocato a inizio stagione.

La proposta per tenersi Nainggolan

Il Cagliari dovrà convincere l'Inter a privarsi di Nainggolan.

In Sardegna il cartellino del Ninja sta riacquistando valore dopo una stagione in chiaroscuro con la maglia nerazzurra. L'Inter lo aveva acquistato dalla Roma nell'estate del 2018 per quaranta milioni di euro complessivi, valore di mercato dimezzato in un anno.

I rossoblu, comunque, proveranno a trattenerlo e avrebbero anche una carta da giocarsi per convincere l'Inter a rinunciare allo stesso Nainggolan. Si tratta del centrocampista uruguaiano, Nahitan Nandez, arrivato in Sardegna la scorsa estate dal Boca Juniors e che ha mostrato di essere subito pronto per giocare ad alti livelli nel calcio italiano. I due club potrebbero trattare uno scambio alla pari con una valutazione che permetterebbe ad entrambi di realizzare una plusvalenza importante.