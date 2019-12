La sconfitta nella Supercoppa italiana ha lasciato qualche scoria in casa Juventus e adesso alla ripresa degli allenamenti, fissata per il 30 dicembre, Maurizio Sarri dovrà cercare di capire che cosa non ha funzionato. Il tecnico toscano, fin qui, ha cercato di portare le sue idee e di far giocare i bianconeri in modo diverso rispetto al passato. La Juve ha alternato buone prestazioni a prestazioni meno convincenti, ma comunque i risultati sono stati piuttosto positivi ad eccezione appunto della Supercoppa italiana.

La sensazione, però, è che tatticamente l'allenatore bianconero debba cambiare qualcosa il 4-3-1-2 non ha convinto appieno e chiunque sia stato schierato in posizione da trequartista ha faticato.

Inoltre, il tridente formato da Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo sembra essere troppo dispendioso per il centrocampo. Questa soluzione è fattibile solo di fronte a certi avversari. Per questo motivo nella seconda parte di stagione sarà necessario che Maurizio Sarri si inventi qualcosa puntando sugli uomini che già ha in rosa.

Perciò dal 30 dicembre tre giocatori saranno "sotto esame" perché il loro apporto potrebbe essere davvero prezioso, si tratta di Douglas Costa, Aaron Ramsey e Adrien Rabiot.

Tre giocatori che possono aiutare la Juve

La Juventus, difficilmente, interverrà nel mercato di gennaio perché ha una rosa altamente competitiva e migliorarla è sempre molto complicato. Infatti, in questa campagna trasferimenti difficilmente chi ha giocatori forti nella sua squadra li cede e perciò il club bianconero non comprerà tanto per comprare e dunque Maurizio Sarri avrà il compito di far rendere chi fino ad ora, per svariati motivi, si è visto poco o nulla, a cominciare da Douglas Costa. Il brasiliano aveva iniziato bene la sua stagione e e il tecnico nelle prime partite puntava forte su di lui. Poi a metà settembre, Douglas Costa si è fatto male è stato fuori per quarantacinque giorni e senza di lui Maurizio Sarri ha accantonato il 4-3-3.

Il numero 11 juventino poi è tornato in campo realizzando anche uno splendido gol contro la Lokomotiv Mosca ma il suo rientro è durato pochissimo visto che contro l'Atalanta si è nuovamente fermato. Prima di Natale, Douglas Costa ha giocato piccoli scampoli di partita e non è apparso al meglio. Perciò dopo le vacanze si spera possa trovare maggiore continuità perché con le sue qualità può cambiare il volto alla Juve.

Due centrocampisti in cerca di spazio

I due grandi acquisti del mercato estivo della Juve sono stati Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, ma per diversi motivi il popolo bianconero non ha ancora potuto vedere le loro qualità. Il gallese, così come Douglas Costa, è spesso alle prese con problemi fisici. Quando è stato a disposizione Aaron Ramsey ha giocato per di più sulla trequarti ma in questo ruolo sembra non riuscire ad esprimersi al meglio.

Per questo motivo, Maurizio Sarri starebbe pensando di utilizzarlo come mezzala, ruolo in cui anche lo stesso giocatore potrebbe trovarsi maggiormente a suo agio. Ramsey ama partire dalle retrovie per poi inserirsi in area anche perché in zona gol lui è davvero molto bravo. Anche Adrien Rabiot, così come il compagno di reparto, è in cerca di un posto all'interno del mondo Juve. Il francese, quando è sbarcato a Torino, era reduce da una stagione orribile al Psg dove non giocava mai.

Perciò, il numero 25 juventino ha dovuto ritrovare il ritmo e ha faticato ad inserirsi nel campionato italiano. Ma nelle ultime partite Adrien Rabiot ha trovato più spazio e si sono visti dei segnali positivi.

Per cui è possibile che dopo la sosta anche lui possa dare il suo apporto alla causa bianconera. Di certo i prossimi mesi per Rabiot, Ramsey e Douglas Costa saranno decisivi e loro più di altri saranno sotto i riflettori perché hanno qualità e da loro ci si aspetta di più. Dunque il compito di Sarri sarà rivitalizzare questi tre giocatori, ma dovrà anche necessariamente risolvere il problema difesa, visto che il club bianconero ultimamente subisce troppi gol.