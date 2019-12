La Juventus è da sempre una società molto attiva nel mercato dei parametri zero: negli ultimi anni sono arrivati giocatori come Emre Can, Ramsey e Rabiot mentre fra i parametri zero più decisivi ricordiamo Pirlo e Pogba. Anche nel 2020 potrebbe arrivare almeno un giocatore in scadenza di contratto, ma probabilmente non sarà Edinson Cavani. La punta uruguaiana del Paris Saint Germain va in scadenza di contratto a giugno 2020 e difficilmente rimarrà in Francia. Non è infatti considerato una prima scelta dal tecnico del Paris Saint Germain Tuchel e con il probabile riscatto di Icardi dall'Inter, la punta uruguaiana è destinata a lasciare la Francia.

Secondo Calciomercato.com però, la destinazione non sarà la Juventus: il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici sarebbe infatti alla ricerca di una punta giovane da affiancare all'attuale settore avanzato formato da Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Probabile per l'ex punta del Napoli un trasferimento all'Atletico Madrid, se non a gennaio, nel prossimo calciomercato estivo.

Juventus, Paratici avrebbe detto no a Cavani: sarebbe vicino all'Atletico

Secondo il noto sito sportivo, Edinson Cavani non sarà un giocatore della Juventus.

Nonostante la punta uruguaiana avrebbe apprezzato un ritorno in Serie A, la destinazione più probabile per il nazionale sudamericano potrebbe essere la Liga Spagnola. Ci sarebbe infatti l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone interessato al giocatore, che potrebbe garantirgli un triennale ad uno stipendio vicino a quello che attualmente percepisce al Paris Saint Germain. Ci sarebbe infatti già un principio d'intesa fra le parti, da capire se il giocatore si trasferirà già a gennaio a Madrid (in tal caso l'Atletico dovrà pagare un indennizzo alla società francese) oppure in estate, quando il giocatore avrà il contratto in scadenza e potrà arrivare in Spagna a parametro zero. Già a fine gennaio il giocatore sarà libero di firmare con un'altra società, che come dicevamo, con ogni probabilità sarà l'Atletico Madrid.

La Juventus sul mercato

La Juventus dovrebbe quindi di decidere di investire su giocatori più giovani, su tutti il nome più chiacchierato per il settore avanzato è quello della punta norvergese del Salisburgo Erling Braut Håland. Quest'ultimo potrebbe arrivare già a gennaio in bianconero, con la Juventus che potrebbe anticipare l'investimento rispetto al calciomercato estivo. Attualmente il giocatore è valutato circa 30 milioni di euro e ci sarebbe già un'offerta di contratto importante fatta recapitare all'agente sportivo del giocatore Mino Raiola: circa 3 milioni di euro a stagione più bonus.