Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', Atletico Madrid e Barcellona stanno seguendo il capitano del Milan Alessio Romagnoli, con l'obiettivo di fare un'offerta per il difensore la prossima estate. 'Calciomercato' aggiunge che i rossoneri sono riluttanti a perdere il loro capitano e che l'interesse di altri club per il loro uomo principale potrebbe spingerli a discutere il rinnovo del contratto del difensore centrale. 'SempreMilan' riferisce che l'asso rossonero è sotto contratto con il Milan fino all'estate del 2022.

Non molti difensori all'età di 24 anni hanno l'esperienza di Romagnoli, il giocatore ha indossato per un po' la fascia di capitano ed è cresciuto anche dal punto di vista mentale. Romagnoli ha anche fatto parte della Nazionale Italiana e spera di poter partecipare alla spedizione di Roberto Mancini per il prossimo Europeo del 2020. Il nazionale italiano è sicuramente uno dei migliori giovani difensori al mondo, quindi non sorprende vedere che squadre del calibro di Atletico e Barcellona siano interessate alle sue prestazioni.

Il Barcellona sarà certamente alla ricerca di un difensore centrale in un futuro non così lontano, considerando che il 32enne Gerard Pique si sta avvicinando agli ultimi anni della sua illustre carriera.

Juventus e Milan in lotta per Dani Olmo

La Juventus e il Milan dovranno affrontare la competizione di un'altra squadra europea per il ventenne spagnolo Dani Olmo, secondo un rapporto del quotidiano spagnolo AS riportato da 'Calciomercato.com'. Il rapporto descrive in dettaglio come l'Atletico Madrid, squadra spagnola, si sia unita all'elenco dei club interessati al trequartista spagnolo, insieme a Barcellona, ​​ai bianconeri e ai rossoneri.

Lo spagnolo 21enne, che ha un contratto con la Dinamo Zagabria fino al 2021, ha collezionato 21 presenze in tutte le competizioni per il club croato finora in questa stagione, segnando sette gol e fornendo sette assist. Il giocatore sembra destinato a trasferirsi in un club più grande nella prossima finestra di trasferimento di gennaio, mentre sta cercando di conquistare l'allenatore della Spagna Luis Enrique per guadagnare un posto nella squadra spagnola dell'Euro 2020.

Ipotesi Mandzukic per l'attacco rossonero

Il nome di Mario Mandzukic è sempre stato l'alternativa a Zlatan Ibrahimovic per il Milan, anche se lo svedese è la massima priorità.

Secondo 'MilanNews.it', i rossoneri non vogliono essere colti impreparati e hanno quindi messo il croato sui loro radar. L'attaccante non è incluso nei piani della Juventus, essendosi allenato da solo da ottobre. Pertanto, non è completamente in forma per il momento, ma secondo quanto riferito è in buone condizioni fisiche e desideroso di tornare in campo. In altre parole, potrebbe essere una soluzione logica per il Milan. Mandzukic percepisce un ingaggio molto alto alla Juventus, tra i 5,5 milioni di euro e i 6 milioni di euro all'anno, che supera gli 11 milioni di euro lordi.