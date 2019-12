Stefano Pioli è riuscito finalmente a dare una quadratura alla squadra del Milan, riportandola sulla buona strada dopo una brutta partenza sotto la guida di Marco Giampaolo. Alcuni giocatori sono migliorati in modo significativo e Franck Kessié è uno di questi. Infatti c'è stata una risposta positiva in campo da parte dell'ivoriano, che all'inizio della stagione era stato escluso dalla formazione contro la Juventus per problemi comportamentali. Tuttavia il suo futuro con i rossoneri rimane incerto, poiché molte squadre sono interessate a lui.

A gennaio potrebbe lasciare il club, anche se qualsiasi operazione sarebbe molto difficile. Secondo quanto riportato da MilanLive.it, il Napoli è una delle squadre interessate al centrocampista rossonero, forse ancora di più ora che Gennaro Gattuso (ex allenatore del Milan) ha sostituito Carlo Ancelotti sulla panchina dei partenopei.

E i rossoneri? Potrebbero prendere in considerazione la vendita del centrocampista solo in caso di un'offerta di circa 30 milioni di euro. Kessié è sicuramente migliorato e la dirigenza rossonera non vuole lasciarlo andare per una cifra più bassa.

Il club rossonero potrebbe intavolare diverse trattative, con Gattuso ancora in prima linea. Sono molti, infatti, i ‘fedelissimi’ del tecnico calabrese che non stanno trovando spazio sotto la guida di Stefano Pioli. Tra questi c'è sicuramente lo svizzero Ricardo Rodriguez, ormai relegato al ruolo di riserva di lusso dopo le incredibili prestazioni di Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, Çalhanoğlu vorrebbe rinnovare

Hakan Çalhanoğlu ha conquistato un posto negli undici titolari del Milan a partire da questa stagione, giocando un ruolo importante per i rossoneri.

Pertanto il suo agente ha avviato colloqui con il club per prolungare la permanenza del suo assistito a San Siro. Il centrocampista turco ha dimostrato il suo valore per la squadra dall'inizio della stagione, anche se non sempre ha messo a segno la giusta quantità di gol e assist.

Tuttavia, Çalhanoğlu è molto importante anche in termini di adattabilità potendo ricoprire diversi ruoli in campo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, pochi giorni fa si è svolto un vertice tra il Milan e l'agente del giocatore Bektas Demirtas per fare il punto sulla sua situazione contrattuale.

Il contratto attuale scadrà nell'estate del 2021.

Çalhanoğlu vorrebbe rinnovare, ma i negoziati veri e propri non sarebbero ancora iniziati. Dopo aver respinto i 6 milioni di euro offerti dal Galatasaray, Boban e Maldini hanno informato Demirtas che la valutazione di Hakan Çalhanoğlu è superiore ai 20 milioni. La dirigenza starebbe valutando seriamente l'opzione di offrire un rinnovo al nazionale turco.