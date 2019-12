L'Inter non si ferma nonostante la sconfitta di Champions League con il Barcellona che è costata l'eliminazione dalla competizione. Nonostante i mancati introiti, la dirigenza nerazzurra punta infatti ad accontentare Antonio Conte nel mercato di gennaio.

Probabilmente non saranno spese cifre clamorose ma Marotta e Ausilio vogliono rendere ancora più competitiva la rosa. La differenza con la Juventus è ancora importante e questo Conte, da uomo navigato di calcio, lo sa benissimo. Le tre competizioni nelle quali l'Inter è coinvolta richiedono sforzi supplementari che difficilmente il numero attuale di calciatori può affrontare al meglio.

Tante le trattative e i nomi presenti sul taccuino dei massimi dirigenti interisti. Nella giornata di ieri, 12 dicembre, è avvenuto un incontro con il Presidente del Verona, Maurizio Setti. Tanti i nomi sul tavolo, si è parlato di Salcedo, Rrahmani, Kumbulla, ma soprattutto di Amrabat.

L'incontro con il Presidente del Verona

Nella mattinata del 12 dicembre, si è svolto un incontro di mercato tra i massimi dirigenti dell'Inter e il Presidente del Verona, Maurizio Setti. Tanti i nomi che sono stati presi in considerazione nella chiacchierata.

Eddie Salcedo, il giovane calciatore piace molto al sodalizio veronese ed è di proprietà dell'Inter, il Verona vorrebbe continuare a tenerlo e se ne è parlato. Un altro calciatore di cui le due società hanno parlato è Rrahmani, il difensore piace molto ai nerazzurri che lo starebbero valutando per il mercato di giugno. I dirigenti interisti continueranno a seguire le sue partite in campionato. L'interesse di Marotta è anche per Kumbulla, anche se il suo gradimento risulta essere leggermente inferiore rispetto a quello per Rrahmani.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Inter Calciomercato

Il vero obiettivo dell'Inter, almeno per quanto riguarda i calciatori del Verona, è senza dubbio Sofyan Amrabat. Il Presidente Setti ha ribadito che il valore di mercato del centrocampista non è inferiore ai 15 milioni di euro. Il calciatore potrà essere acquistato esclusivamente nel mercato estivo, ha già fatto un trasferimento infatti nel corso della stagione. Sono diverse le squadre che si sono fatte avanti con il Verona per Amrabat, tra queste il Napoli: l'Inter insomma non vuole farsi trovare impreparata.

Le altre trattative di mercato nerazzurre

L'Inter guarda con attenzione a diversi calciatori che potrebbero essere utili alla causa e ad Antonio Conte nel mercato di Gennaio. Gli obiettivi sono uno per reparto: in difesa piace molto l'esterno di sinistra Marcos Alonso, a centrocampo dopo Kulusevski piace molto Vidal, in attacco si aspetta l'occasione propizia per poter arrivare a Giroud.