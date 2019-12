L'ufficializzazione di Haaland da parte del Borussia Dortmund ha fatto evidentemente molto scalpore fra la stampa sportiva italiana, anche perché la punta norvegese era data vicinissima all'arrivo in bianconero già durante il Calciomercato invernale. Inoltre, considerando l'amicizia fra l'agente sportivo del giocatore, Mino Raiola, e il vice presidente della Juventus Pavel Nedved, si pensava che i bianconeri potessero avere una corsia preferenziale sulla punta ex Salisburgo, un po' come successe in estate con l'arrivo a Torino dall'Ajax del difensore olandese De Ligt.

Come scrive Tuttosport però, ci sarebbero motivazioni economiche dietro il mancato passaggio di Haaland alla Juventus: l'eventuale acquisto del protagonista con il Salisburgo in Champions League sarebbe costato un totale di 125 milioni di euro, troppi anche per le ricche finanze della società bianconera.

Juventus, il motivo dietro al no per Haaland: sarebbe costato 125 milioni

Secondo il noto giornale sportivo torinese, l'eventuale arrivo di Haaland alla Juventus sarebbe costato una somma vicina ai 125 milioni di euro.

Il costo del cartellino è stato di 22 milioni di euro (il Dortmund ha pagato la somma della clausola di rescissione), 8 milioni andranno al papà del giocatore, ben 15 invece all'agente sportivo Mino Raiola mentre il giocatore ha firmato un contratto di cinque anni a 8 milioni di euro a stagione. Un totale di 40 milioni di euro netti, che diventano inevitabilmente 80 se consideriamo il lordo. Una somma importante che la Juventus non ha voluto investire, anche in considerazione degli ingenti investimenti degli ultimi anni che hanno portato a Torino la scorsa stagione Cristiano Ronaldo e in questa il difensore centrale ex Ajax De Ligt. Inoltre la punta norvegese alla Juventus avrebbe fatto la riserva di lusso di Cristiano Ronaldo ed Higuain, e per quanto i bianconeri fossero tentati dal suo acquisto, gli 8 milioni a stagione sarebbe stati ritenuti eccessivi dalla dirigenza bianconera.

La Juventus infatti si sarebbe fermata a 4-5 milioni di euro a stagione.

Il possibile mercato della Juventus nel 2020

Di certo, la Juventus cerca un'alternativa degli attuali giocatori del settore avanzato e non è escluso che i bianconeri possano affidarsi ad un giocatore low cost per il calciomercato invernale. Il grande acquisto invece potrebbe arrivare in estate: secondo calciomercato.it, il vero obiettivo del calciomercato estivo della Juventus potrebbe essere il centrocampista offensivo Jadon Sancho. Secondo il noto sito sportivo, il nazionale inglese è valutato dal Borussia Dortmund circa 100 milioni di euro: l'alternativa potrebbe essere la punta del PSV Eindhoven Malen.