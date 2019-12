La prima parte della stagione dell'Inter dimostra la crescita avuta dalla rosa allenata da Antonio Conte che, oltre a portare risultati, è riuscito a valorizzare tanti giocatori. L'evoluzione principale l'ha avuta sicuramente Lautaro Martinez, la punta argentina l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà di ambientamento nell'Inter ma che in questa stagione ha raggiunto la consacrazione definitiva. A 22 anni ha ancora molti margini di miglioramento ma di certo il suo impatto in Serie A ed in Champions League è stato davvero importante in questa prima parte della stagione, così inevitabilmente le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di società importanti come il Barcellona ed il Manchester City: secondo El Mundo Deportivo infatti in estate potrebbe svilupparsi una clamorosa sfida di mercato fra le due società.

Con Suarez non sicuro della permanenza nella prossima stagione, la società catalana potrebbe decidere di investire sulla punta dell'Inter: fra l'altro il giocatore ha un grande sponsor al Barcellona, quel Lionel Messi suo compagno di nazionale.

Inter, possibile sfida Barcellona-City per Martinez

Come dicevamo, oltre al Barcellona ci sarebbe anche il Manchester City sul giocatore. La società inglese sta lavorando soprattutto in previsione della sostituzione di 'El Kun' Aguero, che una volta scaduto il suo contratto con la società inglese (a giugno 2021) potrebbe decidere di ritornare in Argentina nella società che lo ha lanciato nel calcio che conte, l'Independiente.

L'eventuale arrivo nella prossima stagione potrebbe facilitare l'ambientamento in Premier League di Lautaro Martinez, che avrebbe quindi la possibilità ci continuare il suo percorso di crescita in una società affermata in Inghilterra ed in Europa.

L'Inter potrebbe rinnovare il contratto di Martinez

Come è noto però, Lautaro Martinez potrebbe a breve firmare il rinnovo di contratto con l'Inter, prolungando l'attuale scadenza a giugno 2025 e soprattutto raddoppiando l'attuale stipendio percepito, andando a toccare i 3 milioni di euro a stagione più bonus. L'esigenza dell'Inter è soprattutto quella di togliere l'attuale clausola rescissoria, o al massimo incrementarla, essendo di circa 110 milioni di euro. Il rinnovo del contratto dell'argentino potrebbe significare non necessariamente un atto di fiducia nei confronti del giocatore da parte dell'Inter ma un modo per la società di garantirsi da un'eventuale partenza di Martinez.

Se infatti l'argentino continuerà su questi livelli, il suo valore di mercato potrebbe superare tranquillamente l'attuale prezzo stabilito dalla clausola di rescissione.