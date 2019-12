Domenica 8 dicembre 2019 alle ore 15:00 ci sarà il match tra Sassuolo e Cagliari, valido per il 15° turno di Serie A. La classifica al momento vede i neroverdi in 14a posizione con 14 punti ed una partita contro il Brescia da recuperare, mentre i sardi navigano in 'zona Champions' con 28 punti ed una quarta posizione in campionato che nessuno si aspettava.

Nel precedente turno il Sassuolo ha ottenuto un prezioso punto in trasferta contro i detentori del titolo, la Juventus, pareggiando 2-2 con una grande prestazione dell'esordiente portiere classe 2001 Stefano Turati che si è tolto, tra le altre, lo 'sfizio' di parare una difficile punizione di Cristiano Ronaldo.

Dall'altra parte c'è il Cagliari che ha vinto contro la Sampdoria in rimonta per 4-3, incontro che si è rivelato tra i più entusiasmanti di questa stagione. La doppietta di Quagliarella e la rete di Ramirez non bastano alla compagine di Ranieri che vedono il risultato capovolto con Nainggolan, doppietta di Joao Pedro e Cerri dopo soli 3 minuti dal suo ingresso in campo.

Sassuolo, Turati ancora titolare

Mister De Zerbi potrebbe tener fede al 4-2-3-1 confermando tra i pali Stefano Turati, probabilmente grazie anche al carisma dimostrato contro la Juve dove 'le gambe non gli sono tremate'.

Pacchetto difensivo che dovrebbe essere formato da Kyriakopoulos come terzino sinistro e Toljan sulla fascia destra con al centro la coppia di centrali Romagna e Marlon. Magnanelli e Locatelli presumibilmente a far da diga a centrocampo con le posizioni sulla trequarti occupate da Djuricic, Traorè e Boga. Unica punta Francesco Caputo.

In corsa l'allenatore potrebbe passare al 4-3-1-2 inserendo Duncan al posto di Traorè e facendolo arretrare a centrocampo, sulla trequarti rimarrebbero soltanto Djuricic, mentre Boga andrebbe a comporre il reparto offensivo con Caputo.

Cagliari, Olsen assente per squalifica

Maran sta facendo un lavoro certosino sinora dimostrandosi un allenatore con la 'A' maiuscola ed in questo importante match per confermare la sua onorevole posizione in Serie A si affiderà presumibilmente al 4-3-1-2.

In porta Rafael (Olsen è ancora squalificato) che si troverà di fronte una difesa formata da Mattiello a destra e Pellegrini a sinistra con la coppia di centrali formata da Klavan e Pisacane. Cerniera di centrocampo dove i dubbi sui titolari non dovrebbero essere molti, difatti quasi certamente il mister punterà su Cigarini, Nandez e Rog. In posizione di trequartista Radja Nainggolan, in forma strepitosa, agirà a supporto del tande d'attacco Pedro-Simeone.

Probabili formazioni

Ecco quindi i probabili titolari delle due squadre:

Sassuolo (4-2-3-1): Turati, Kyriakopoulos, Romagna, Marlon, Toljian, Magnanelli, Locatelli, Djuricic, Traorè (Duncan), Boga, Caputo.

Cagliari (4-3-1-2): Rafael, Mattiello, Klavan, Pisacane, Pellegrini, Cigarini, Rog, Nandez, Nainggolan, Simeone, Joao Pedro.