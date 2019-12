La stagione dell'Udinese al momento non ha regalato grandi soddisfazioni ai propri tifosi. La classifica parla chiara 15 punti ottenuti con la zona retrocessione a solo due punti. Una vittoria potrebbe fare da volano all'entusiasmo e alla classifica per affrontare il 2020 con più serenità. Gli uomini di Gotti ci proveranno, assente solo Samir. La vittoria manca da troppe giornate, ma il pareggio interno con il Napoli ha mostrato una squadra quadrata che nella sfida contro il cagliari dovrà dimostrare se è in grado di poter risalire la classifica in attesa del calciomercato.

Umore alle stelle in casa del Cagliari stabile in zona coppe da un po' di giornate, ma reduce dalla rocambolesca sconfitta contro la Lazio maturata nel recupero del secondo tempo. Il Cagliari s'è dimostrata squadra ordinata, organizzata e letale nelle ripartenze. Per far continuare a sognare il popolo sardo, una vittoria ad Udine sarebbe la ciliegina di una 'magnifica torta' composta da 18 giornate di campionato. Per Maran assenti gli squalificati Nandez ed Olsen oltre agli infortunati Castro e Ceppitelli oltre ai lungo degenti Birsa, Pavoletti e Cragno.

Fischio d'inizio alle ore 15 del 21 Dicembre alla Dacia Arena. Dirigerà l'incontro il signor Marco Piccinini di Forlì.

We're back at #DaciaArena tomorrow for the visit of @CagliariCalcio



Who's ready for it? ⚪⚫ pic.twitter.com/6CPGe7CQmt — Udinese Calcio (@Udinese_1896) December 20, 2019

L'ultima convocazione del 2019 per Mister Gotti dell'Udinese:

Portieri: 1 Musso, 88 Nicolas, 27 Perisan

Difensori: 2 Sierralta, 4 Opoku, 5 Ekong, 17 Nuytinck, 18 Ter Avest, 19 Stryger Larsen, 50 Becao, 87 De Maio

Centrocampisti: 6 Fofana, 8 Jajalo, 10 De Paul, 11 Walace, 12 Sema, 38 Mandragora, 72 Barak

Attaccanti: 7 Okaka, 15 Lasagna, 23 Pussetto, 30 Nestorovski, 91 Teodorczyk

I convocati di Mister Maran per la trasferta di Udine:

Portieri: Rafael, Aresti, Ciocci.

Difensori: Pinna, Mattiello, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Pellegrini, Walukiewicz.

Centrocampisti: Nainggolan, Rog, Cigarini, Oliva, Ionita, Deiola.

Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Ragatzu, Cerri.

Pronostici e dove vedere la partita:

La partita Udinese - Cagliari del 21 Dicembre alle ore 15.00 sarà visibile su Sky Sport Serie A, canale 202 per gli abbonati di Sky, ma anche tramite app su SkyGo e nei pacchetti di abbonamento su NowTV. La telecronaca sarà affidata a Geri De Rosa coadiuvato dal commento tecnico di Luca Pellegrini.

In alternativa è possibile seguire il match in diretta testuale qui su Blasting News a partire dalle ore 14:00 con il prepartita dalla Dacia Arena (dichiarazioni pre-gara, formazioni ufficiali e curiosità).

Nonostante la classifica l'Udinese parte favorita secondo i bookmakers. Ecco le quote:

Vittoria Udinese: 2,50

Pareggio: 3,30

Vittoria Cagliari: 2,85

Le case di scommesse non pronosticano tanti gol e una giocata consigliata è l'Under 2,5 quotato a 1,87 oppure una doppia chanches X2 quotata 1,87. Il risultato esatto con la quota più bassa è l'1-1 dato a 6,50. Il primo marcatore favorito è Stefano Okaka con una quota di 5,75 seguito da Simeone e Joao Pedro entrambi a 6.