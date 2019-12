Udinese - Napoli rappresenta un bivio per la stagione dei partenopei. Gli azzurri non guadagnano 3 punti da ben otto giornate, sei pareggi e due sconfitte. L'ultima sconfitta in casa risale a domenica scorsa contro il Bologna. Tra l'ultima vittoria e la trasferta di sabato 7 Dicembre a Udine, c'è stato di tutto. Il ritiro contestato, le multe della società ai calciatori, la Champions League e il ritiro voluto da Ancelotti. Nulla è scontato in questa partita, ma i presupposti dicono che se il Napoli non dovesse vincere, la panchina cambierà padrone.

In casa dell'Udinese invece l'umore s'è rialzato proprio grazie al Bologna. I bianconeri hanno battuto 4 - 0 il Bologna nel turno ad eliminazione secca dei sedicesimi di Coppa Italia, riscattando così la brutta sconfitta con la Lazio. La situazione indisponibili in casa bianconera riporta le assenze di Jajalo a centrocampo e di Sema nella corsia di sinistra. L'assenza di Sema, viste le buone prestazioni, creerà qualche dubbio nella decisione della formazione per Mister Gotti. Probabilmente al posto di Sema giocherà Stryger Larsen.

Ancelotti invece oltre al lungo degente Malcuit non potrà avere a disposizione Allan, Tonelli, Milik e Ghoulam, Elmas titolare sulla corsia di destra al posto di Callejon, panchina anche per Mertens perchè in attacco scenderà in campo la coppia Lozano - Insigne.

Le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost Ekong, De Maio; Ter Avest, Mandragora, Walace, De Paul, Stryger Larsen; Okaka, Nestorovski.

In panchina: Nicolas, Perisan, Sierralta, Opoku, Nuytinck, Barak, Fofana, Pussetto, Lasagna, Teodorczyk. Allenatore: Gotti.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Lozano, Llorente.

In panchina: Ospina, Karnezis, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Gaetano, Younes, Callejon, Mertens, Leandrinho. Allenatore: Ancelotti.

I bianconeri arruolati da Mister Gotti per sfidare il Napoli:

Portieri: Musso; Nicolas; Perisan.

Difensori: Sierralta; Opoku; Ekong; Nuytinck; Ter Avest; Stryger Larsen; Becao; De Maio.

Centrocampisti: Fofana; De Paul; Walace; Mandragora; Barak.

Attaccanti: Okaka; Lasagna; Pussetto; Nestorovski; Teodorczyk.

I 2⃣1⃣ giocatori convocati da mister Luca Gotti

I convocati di Mister Ancelotti per la trasferta alla Dacia Arena:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Manolas.

Centrocampisti: Fabian, Elmas, Zielinski, Gaetano.

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Insigne, Younes, Leandrinho

Udinese - Napoli in tv e quote: Napoli super favorito

Udinese - Napoli è la seconda partita del sabato di Serie A e si giocherà alle ore 18 del 7 Dicembre alla Dacia Arena di Udine. L'arbitro dell'incontro è il signor Mariani della sezione di Roma. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A ai canali 202 del decoder Sky e 473 del digitale terrestre.

Gli abbonati Sky hanno anche la possibilità di vedere la partita in streaming sull'app Sky Go tramite computer, tablet e smartphone. In streaming è possibile vedere Udinese - Napoli con NowTv acquistando uno dei pacchetti on demand Sky. I bookmakers non hanno dubbi su quale squadra vincerà al termine dei 90 minuti: il Napoli. Il 2 è dato molto basso con una media di 1,70. L'Udinese invece, secondo la media dei risultati proposti dalle società di scommesse sportive, è quotata a 5,10. Più probabile un pareggio quotato comunque abbastanza alto 3,75.

Sempre secondo i bookmakers la partita Udinese - Napoli non sarà ricca di gol, il NOGOL è dato a 1,20 e l'Over 1,5 a 2,70. Il risultato esatto con la quota più bassa è lo 0-1 dato a 3,90 mentre il marcatore dovrebbe essere Mertens dato a 4,10.