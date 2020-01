L'Inter in questo Calciomercato invernale ha evidentemente investito molto sul mercato. Di certo, non è escluso che possano arrivare anche delle cessioni pesanti, soprattutto durante il prossimo calciomercato estivo, sia per rinforzare la rosa ma anche per sistemare il bilancio, magari con qualche plusvalenza utile dal punto di vista finanziario. Uno dei giocatori più chiacchierati ed apprezzati a livello europeo è sicuramente la punta Lautaro Martinez, che in questa stagione, grazie all'aiuto del tecnico Antonio Conte ed all'apporto del suo compagno di squadra Lukaku nel settore avanzato, sta dimostrando tutto il suo valore.

A tal punto che, come scrive la BBC, avrebbe attirato l'attenzione delle grandi società europee, su tutte il Barcellona. La società catalana a gennaio ha deciso di non investire sul mercato perché sarebbe pronta a regalare ai suoi tifosi un grande mercato in estate. Fra i nomi che più interessano alla dirigenza catalana c'è proprio quello di Lautaro Martinez.

Il Barça avrebbe individuato in Lautaro Martinez il rinforzo estivo

Come conferma il noto giornale inglese, il Barcellona potrebbe regalare un grande acquisto per il calciomercato estivo.

Si parla molto di un possibile investimento per il brasiliano Neymar ma come è noto, la società catalana è alla ricerca di una punta che possa sostituire alla lunga Luis Suarez. Proprio il giocatore dell'Inter Lautaro Martinez rappresenterebbe il rinforzo ideale per il nuovo Barcellona di Quique Setien, un acquisto che sarebbe apprezzato anche dal suo connazionale Leo Messi. Di certo, l'eventuale cessione di Lautaro potrebbe garantire all'Inter tanto cash da investire sul mercato.

Come è noto il giocatore ha attualmente una clausola rescissoria di circa 110 milioni di euro, difficilmente però l'Inter lo vorrà cedere a quella somma considerate le potenzialità dell'argentino. Un eventuale rinnovo di contratto permetterebbe all'Inter anche di incrementare l'attuale clausola rescissoria, così da incassare eventualmente una somma maggiore rispetto a quella da cui potrebbe liberarsi.

Il mercato dell'Inter

Un calciomercato invernale ricco di arrivi per la rosa dell'Inter, che si è rinforzata soprattutto con l'acquisto del centrocampista danese ex Tottenham Christian Eriksen (pagato circa 20 milioni di euro). A questo si sono aggiunti i centrocampisti Ashley Young (ex Manchester United) e Victor Moses (ex Fenerbahce), che saranno utili ad Antonio Conte per dare delle importanti alternative alle fasce esterne. Fra l'altro l'inglese, con l'indisponibilità di Asamoah, si è preso già la titolarità della fascia sinistra.