Ultimo giorno di sessione invernale di Calciomercato, con l'Inter che è stata grande protagonista e che potrebbe infiammare anche queste ultime ore. I nerazzurri, infatti, dopo aver chiuso il colpo Eriksen, sarebbero alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato, visto che Alexis Sanchez, nella gara di coppa Italia contro il Cagliari, ha dimostrato di non essere al top della forma. Ieri si è fatto il nome di Slimani e sembrava fosse tornata in auge la pista che portava a Olivier Giroud. L'ultima idea del club meneghino, però, sembrerebbe portare a Simone Zaza, che non ha convinto il Torino in questi due anni.

Inter su Zaza

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato in queste ultime ore. L'idea della società nerazzurra è quella di regalare un colpo in attacco al proprio tecnico, Antonio Conte, anche alla luce del fatto che Alexis Sanchez non sembra essere ancora al top della forma dopo il brutto infortunio subito ad ottobre e che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per tre mesi.

Nerazzurri che avrebbero messo nel mirino il centravanti del Torino, Simone Zaza. L'attaccante sarebbe l'ultima idea da regalare all'allenatore salentino, che lo conosce bene avendolo avuto ai propri ordini quando era commissario tecnico della Nazionale italiana.

Il centravanti granata non ha mai convinto a pieno Walter Mazzarri, che di rado lo ha schierato titolare. In questa stagione sono tredici le presenze in campionato, di cui gran parte partendo dalla panchina, con tre reti. Il classe 1991 era partito bene visto che in Europa League, nei preliminari di questa estate, aveva realizzato tre reti in sei partite. Il giocatore sembrava potesse sposarsi bene al fianco di Andrea Belotti, ma con il passare delle settimane è finito ai margini della squadra.

La trattativa

Torino che sembra disposto a trattare la cessione di Simone Zaza all'Inter. L'attaccante, infatti, come detto, non è più al centro del progetto tecnico di Walter Mazzarri. E pensare che il patron, Urbano Cairo, aveva puntato molto su di lui facendo un investimento importante, avendolo riscattato questa estate dal Valencia per dodici milioni di euro.

Alla luce del rendimento offerto, difficilmente il Toro potrà puntare ad incassare la stessa cifra.

Proprio per questo motivo l'Inter potrebbe acquistare l'attaccante in prestito, pagando l'intero ingaggio, con diritto di riscatto fissato intorno ai dieci milioni di euro. La trattativa è ancora in fase embrionale ma potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore visto che alle ore 20 chiude il calciomercato e i nerazzurri devono accelerare per regalare l'attaccante ad Antonio Conte. I due club che starebbero discutendo anche del futuro di Armando Izzo in vista della prossima stagione.