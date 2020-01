Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime notizie, il club bianconero non avrebbe mollato Mauro Icardi. Le dirigenze di Juventus e Paris Saint Germain hanno avuto contatti molto frequenti nelle ultime ore, dal momento che stava per andare in porto lo scambio tra Layvin Kurzawa e Mattia De Sciglio. L'operazione di mercato, però, è saltata all'ultimo. Durante il summit tra Fabio Paratici e Leonardo, come riporta il noto quotidiano torinese "Tuttosport", sarebbe spuntato anche il nome di Mauro Icardi.

Il centravanti argentino, infatti, è un vero e proprio pallino di Fabio Paratici, che lo ha seguito con grandissima attenzione nelle scorse sessioni di calciomercato. La dirigenza bianconera sta monitorando la situazione ed è pronta ad intervenire al termine della stagione in corso. Leonardo e Paratici hanno da sempre ottimi rapporti, sin da quando il brasiliano era dirigenza del Milan. Questo fatto potrebbe rivelarsi decisivo per l'eventuale passaggio di Mauro Icardi in bianconero.

Mercato Juventus, Paratici continua a monitorare Icardi

Continuano le voci che vorrebbero Mauro Icardi alla Juventus, voci che sono state molto frequenti nella scorsa sessione di calciomercato estivo. Stando a quanto riporta "Tuttosport", il Paris Saint Germain avrebbe intenzione di riscattare Mauro Icardi per la cifra di settanta milioni di euro. Un cifra abbordabile, visto l'ottimo rendimento che sta avendo l'ex attaccante dell'Inter.

A Parigi l'argentino è tornato ai suoi livelli e segna con grandissima continuità. Icardi è ancora un vero e proprio pallino di Fabio Paratici, che avrebbe già chiesto informazioni alla dirigenza del Paris Saint Germain. Molto importante, comunque, è il fatto che Mauro Icardi sarebbe disposto a tornare in Italia per stare più vicino alla sua famiglia. La moglie-agente Wanda Nara vive a Milano e proprio lei potrebbe spingerlo a vestire la maglia bianconera.

Non si esclude, inoltre, che la Juventus decida di offrire delle contropartite al Paris Saint Gemain. Paulo Dybala e Miralem Pjanic continuano ad essere dei giocatori molto apprezzati dalla dirigenza parigina. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane. Intanto, arrivano notizie anche per quanto riguarda il calciomercato in uscita. Emre Can sarebbe molto vicino al passaggio al Borussia Dortmund in questa sessione di calciomercato invernale. Il club tedesco, infatti, sarebbe disposto a mettere sul piatto la cifra richiesta dalla dirigenza bianconera per il cartellino del giocatore, ovvero trenta milioni di euro.