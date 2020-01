Archiviato il girone di andata e gli ottavi di finale di Coppa Italia, si riparte subito con la ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Allo stadio Via del Mare di Lecce si affronteranno Lecce e Inter. Due squadre in corsa per obiettivi estremamente diversi in questa stagione. Padroni di casa in cerca di punti salvezza dopo una promozione, ottenuta lo scorso anno quasi inaspettatamente. Gli ospiti, invece, sono in piena lotta per il primato con la Juventus e non possono permettersi altri passi falsi per non perdere contatto dalla vetta.

Le ultime su Lecce-Inter

Il Lecce arriva a questa sfida non al meglio. Pugliesi che, dopo un buon inizio di stagione, sono crollati nelle ultime settimane. La classifica comincia ad essere critica, visto che i salentini sono a ridosso della zona retrocessione, al quartultimo posto con quindici punti, a più uno sul Genoa e sul Brescia, rispettivamente terzultimo e penultimo con quattordici punti. La vittoria manca dal 30 novembre, 0-1 in casa della Fiorentina, ed è anche l'unica delle ultime quattordici partite.

La squadra di Fabio Liverani viene da quattro sconfitte consecutive, l'ultima in casa del Parma per 2-0.

L'Inter arriva a questa sfida con entusiasmo nonostante il passo falso fatto nell'ultimo turno, con il pari per 1-1 contro l'Atalanta. Un pareggio che ha fatto perdere il primato ai nerazzurri, secondi con quarantasei punti, a meno due dalla Juventus capolista. Club che, però, sta per regalare al proprio tecnico Antonio Conte i rinforzi richiesti, in particolar modo in mezzo al campo con il colpo Eriksen.

Inter che in Coppa Italia in settimana ha strappato il pass per i quarti battendo il Cagliari in casa 4-1.

Probabili formazioni Lecce-Inter

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani deve sciogliere qualche dubbio, soprattutto in attacco. Spazio al solito 4-3-1-2, con la coppia che dovrebbe essere formata da Falco e Babacar, con Mancosu alle loro spalle libero di agire sulla linea dei trequartisti. La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Tachtsidis, Petriccione e Deiola, arrivato in questa sessione dal Cagliari.

Out Diego Farias.

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, scenderà in campo con il suo solito 3-5-2. In avanti tornerà dal primo minuto Lautaro Martinez, che ha rifiatato con il Cagliari in Coppa Italia. Al suo fianco confermato Romelu Lukaku, in grande spolvero e autore di una doppietta con i rossoblu. Sugli esterni ci saranno Biraghi e Candreva, mentre in mezzo al campo dovrebbero esserci sempre Sensi, Brozovic e Barella, i titolarissimi del centrocampo nerazzurro nella prima parte di stagione.

In difesa l'unico grande dubbio per il tecnico interista, con Bastoni che sembra favorito su Diego Godin.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel, Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni, Petriccione, Tachtsidis, Deiola, Mancosu, Falco, Babacar.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi, Lautaro Martinez, Lukaku