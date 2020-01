La Juventus potrebbe essere una delle maggiori protagoniste del Calciomercato invernale: dopo la cessione di Mandzukic all'Al-Duhail e l'ufficializzazione del centrocampista offensivo Dejan Kulusevski dall'Atalanta (arriverà a giugno a Torino), ci attendiamo qualche altre trattativa per i bianconeri, sia in tema acquisti che in quello cessioni. A rischio partenza ci sono il difensore centrale Rugani, il terzino De Sciglio e soprattutto il centrocampista tedesco Emre Can, considerato oramai un esubero dal tecnico bianconero Maurizio Sarri.

Ad alimentare il possibile addio del nazionale tedesco è il noto sito sportivo tuttojuve.com, che conferma come sia ancora possibile lo scambio fra Juventus e Paris Saint Germain che riguarderebbe il passaggio di Emre Can a Parigi e quello del regista argentino Paredes a Torino. Quest'ultimo vorrebbe lasciare la Francia proprio perché non considerato un titolare dal tecnico tedesco del Paris Saint Germain Thomas Tuchel.

Juventus, Paredes vorrebbe i bianconeri: possibile scambio con Emre Can

Come dicevamo, lo scambio Emre Can-Paredes potrebbe concretizzarsi in questo mese di gennaio ma il problema di base resta la valutazione di mercato dell'argentino da parte del Paris Saint Germain.

Quest'ultimo, oltre ad avallare lo scambio, chiederebbe in aggiunta un'offerta cash da almeno 10 milioni di euro, la Juventus invece considererebbe uno scambio solo alla pari. Di certo, Maurizio Sarri apprezza molto l'argentino e lo riterrebbe l'acquisto ideale per dare qualità alla mediana bianconera. Con l'infortunio di Khedira (dovrebbe rientrare a fine febbraio-inizio marzo) e con il probabile addio di Emre Can (potrebbe essere ceduto anche senza contropartite tecniche), i bianconeri dovranno necessariamente rinforzare la mediana. Intanto il nuovo acquisto Kulusevski arriverà a giugno, come conferma il sito ufficiale della Juventus, proprio per rispettare l'intesa che il Parma aveva stabilito con l'Atalanta per il prestito del giocatore fino a giugno 2020.

Il mercato della Juventus

Oltre ad Emre Can, potrebbero partire Daniele Rugani e Mattia De Sciglio: il centrale toscano piace in Premier League (Leicester su tutti) ma secondo le ultime indiscrezioni potrebbe interessare anche al Barcellona, che cerca un'alternativa di qualità ai titolari.

Riguardo al terzino destro, il Paris Saint Germain è sempre interessato, ma la Juventus chiede almeno 20 milioni di euro. Non è escluso che possa arrivare un'intesa fra Juventus e PSG che potrebbe riguardare Emre Can, Paredes e De Sciglio: inoltre i bianconeri seguono anche da vicino due giocatori della società francese in scadenza a giugno 2020, Meunier e Kurzawa.