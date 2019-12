La Juventus chiude il 2019 nel peggior dei modi, subendo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Lazio. Arriva il momento per gli uomini di Sarri di recuperare energie fisiche e mentali ma gennaio potrebbe essere un mese importante anche dal punto di vista del Calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Francia potrebbe svilupparsi un clamoroso scambio con il Paris Saint Germain: protagonisti della trattativa potrebbero essere Emre Can e Paredes. Il centrocampista tedesco bianconero oramai non è più considerato da Sarri, che lo ha testato nei due match contro Sassuolo e Lazio con risultati di certo non ideali.

Nelle ultime partite è rimasto in panchina, segno evidente che il futuro professionale del tedesco potrebbe essere lontano da Torino. Piace in particolar modo al Paris Saint Germain, che già in estate aveva provato a prenderlo ma la società bianconera decise di puntare sul nazionale tedesco. I scenari quindi potrebbero cambiare a gennaio, con il Paris Saint Germain che potrebbe inserire come carta un giocatore apprezzato da Maurizio Sarri, Leandro Paredes.

Calciomercato Juventus, possibile scambio Emre Can-Paredes con il Paris Saint Germain

Secondo la stampa francese, a gennaio potrebbe svilupparsi uno scambio fra Juventus e Paris Saint Germain, Emre Can si trasferirebbe a Parigi mentre Paredes a Torino.

Entrambi sarebbero giocatori utili agli allenatori: il nazionale tedesco sarebbe quel giocatore di quantità in grado di dare copertura ad un settore avanzato importante formato da Neymar, Icardi e Mbappé mentre Paredes sarebbe un'alternativa valida al regista bianconero Miralem Pjanic, con Sarri che sposterebbe definitivamente Bentancur nel ruolo di mezzala. In ogni caso, considerando l'infortunio di Khedira (dovrebbe rientrare a fine febbraio) la Juventus in caso di cessione di Emre Can dovrà necessariamente investire su un centrocampista.

Piace sempre Rakitic del Barcellona mentre nelle ultime ore si è parlato anche di un clamoroso ritorno di Vidal in bianconero, possibilità che però non trova conferme dai media sportivi italiani e smentita dalla società.

Le cessioni della Juventus

Oltre ad Emre Can, un altro giocatore vicino alla cessione è la punta croata Mario Mandzukic: sarebbe vicino al Qatar come anche confermato dal direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici nel pre partita della finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio.

Inoltre possibili altre due cessioni in prestito: Perin potrebbe ritornare al Genoa mentre il centrocampista offensivo Marco Pjaca piace a diverse società in Serie A, su tutte Sampdoria e Brescia. A proposito della società di Cellino la Juventus segue il centrocampista nazionale italiano Sandro Tonali per il calciomercato estivo.