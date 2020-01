Il Milan sarebbe interessato a compiere una mossa per il centrocampista del Manchester United Nemanja Matic, ma potrebbe dover affrontare la concorrenza dell'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Milan potrebbe cercare di aggiungere più esperienza a una giovane squadra in difficoltà, ed in tal senso si spiega l'interessamento per il nazionale serbo.

I rossoneri avrebbero individuato in Matic l'obiettivo principale, e l'affare potrebbe essere agevolato dal fatto che il Manchester United avrebbe dato il 'benservito' al giocatore.

Secondo Calciomercato.com, però, Matic rimane conteso tra Milan e Inter, con il suo contratto che scadrà alla fine della stagione. Il nazionale serbo ha ammesso che il suo futuro deve ancora essere deciso. "Lo United ha un'opzione per estendere il mio contratto, ma vedremo se i piani dei club saranno compatibili con i miei", ha detto. "Sono rimasti alcuni mesi nel contratto, vediamo se succederà qualcosa a gennaio. Ma non posso dire molto di più perché non so davvero come andranno le cose."

I rossoneri sono quelli che spingono di più per la firma di Matic poiché l'Inter è più interessata ad acquistare Arturo Vidal dal Barcellona.

Le relazioni con il suo entourage sono eccellenti, con l'unico vero ostacolo rappresentato dall'ingaggio esoso del giocatore, che guadagna 7 milioni di euro a stagione. Tale cifra è considerata troppo alta dal Milan, soprattutto in relazione all'età del centrocampista serbo. Matic è arrivato al Manchester United per 45 milioni di euro nell'estate del 2017 quando alla guida dei Red Devils c'era il portoghese Jose Mourinho.

Il punto sul mercato rossonero, Rodriguez potrebbe andare al PSV

Secondo quanto riportato dal portale ed.nl, il PSV Eindhoven spera di rafforzare la propria difesa con l'acquisto del terzino del Milan Ricardo Rodríguez. Il ruolo di terzino sinistro è stato un problema per il PSV nel corso di tutta la stagione e recentemente Toni Lato ha concluso la sua avventura di prestito dal Valencia.

Gli olandesi sperano adesso di acquistare Ricardo Rodriguez dal Milan, con il suo agente che avrebbe confermato al quotidiano svizzero Blick che le trattative sono in corso.

Anche il Watford e alcuni club tedeschi sono interessati al nazionale svizzero, ma il PSV sarebbe attualmente in vantaggio sulla concorrenza. Il 27enne è arrivato al Milan nel 2017, ma in questa stagione ha perso il suo ruolo di titolare per le eccellenti prestazioni di Theo Hernandez. Lo svizzero vorrebbe lasciare il club a gennaio per assicurarsi di entrare a far parte della squadra svizzera per Euro 2020.