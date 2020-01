Ha fatto molto discutere in questi giorni il colpo messo a segno con Dejan Kulusevski da parte della Juventus. I bianconeri lo hanno ufficializzato nella giornata di ieri dopo le visite mediche, versando nelle casse dell'Atalanta 35 milioni di euro più nove milioni di bonus, bruciando così la concorrenza dell'Inter. Nerazzurri che, infatti, hanno rinunciato ad investire sul giocatore viste le perplessità dal punto di vista tattico che nutriva sia la società che l'entourage dello svedese. Marotta, però, vuole rispondere a Paratici e, per questo motivo, sarebbe pronto a soffiare alla Juve il regista del Brescia, Sandro Tonali.

L'Inter punta Tonali

Uno dei migliori talenti emergenti del calcio italiano è Sandro Tonali che, quest'anno, ha fatto il suo esordio nel calcio che conta in Serie A con la maglia del Brescia. Impatto importante il suo, con il centrocampista che non ha sofferto il salto di categoria, risultando spesso tra i migliori in campo anche quando le Rondinelle hanno faticato, e non poco, sul campo. Giocatore integro anche dal punto di vista fisico, avendo giocato tutte le diciassette partite della prima parte della stagione, con all'attivo anche una rete e un assist.

Tonali è bravo anche sui calci piazzati, qualità che all'Inter sembra mancare. Il classe 2000 piace molto anche alla Juventus, sempre in cerca di rinforzi in mezzo al campo. Tuttavia, l'amministratore delegato del club meneghino, Giuseppe Marotta, sembra aver superato la concorrenza negli ultimi giorni, approfittando proprio del fatto che i bianconeri fossero impegnati a chiudere l'acquisto di Dejan Kulusevski. Potrebbe essere il centrocampista del Brescia, dunque, il primo colpo da regalare ad Antonio Conte la prossima estate per rivoluzionare il centrocampo, reparto che ha mostrato qualche carenza in questa prima parte della stagione.

La trattativa

L'Inter sta discutendo con il Brescia dell'acquisto di Sandro Tonali. Stando a quanto riportato da Bresciaoggi, infatti, i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra molto importante per chiudere il colpo lasciando in prestito alle Rondinelle il centrocampista classe 2000.

Il patron del Brescia, Massimo Cellino, la scorsa estate ha già rifiutato offerte intorno ai quaranta milioni di euro. Per questo motivo è probabile che Marotta possa portarlo a Milano con un'operazione molto simile a quella realizzata con Barella nella scorsa estate, intorno ai cinquanta milioni di euro tra parte fissa e bonus. Con Tonali e il possibile arrivo di Eriksen a parametro zero si completerebbe una rivoluzione in mezzo al campo che partirà già in questa sessione di Calciomercato con l'eventuale colpo Arturo Vidal.