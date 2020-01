L'asse Torino-Parigi per lo scambio dei due terzini è ancora caldo. A confermarlo è stato lo stesso Ds Fabio Paratici che, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato poco prima del fischio d'inizio di Napoli-Juventus le mosse di mercato della società torinese, soffermandosi sulla trattativa che vede coinvolti il terzino della Nazionale italiana e della Juventus Mattia De Sciglio ed il terzino francese Layvin Kurzawa di proprietà del Paris Saint Germain.

Le parole di Paratici

Cosi il Ds ha confermato il buono stato della trattativa ai microfoni di Sky Sport: "Nel mercato nascono delle opportunità, ci si parla, soprattutto tra club di un certo livello.

Nascono opportunità, questa di De Sciglio-Kurzawa è un'ipotesi, portata avanti dai due club, con la conoscenza naturalmente dei due calciatori, vedremo nei prossimi giorni se sarà possibile concludere."

Come confermato da più parti lo scambio dei due terzini classe '92 sembrerebbe ormai vicino alla fumata bianca. Già nei giorni scorsi vari indizi avevano fatto ben sperare per la buona riuscita di questo scambio che potrebbe portare nelle casse di entrambe le società un plusvalenza non indifferente.

Entrambi i giocatori hanno dato la disponibilità al cambio di casacca e, stando a quanto afferma Canal +, pare che il francese abbia già svuotato l'armadietto dello spogliatoio parigino.

Le cifre dell'affare

L'accordo dovrebbe concretizzarsi nell'ultima settimana del Calciomercato di riparazione. Le due società stanno trattando per uno scambio alla pari dei due cartellini ma Paratici vorrebbe un piccolo conguaglio in favore della Juventus vista la situazione contrattuale del francese poco stabile.

Il contratto di Kurzawa infatti è in scadenza a giugno 2020, tra cinque mesi circa, ed una mancata cessione in questo mercato invernale costringerebbe i parigini a rinunciare ad una plusvalenza interessante. Proprio per questo Leonardo, Ds dei francesi, potrebbe cedere alle richieste della Juventus e versare un conguaglio di un paio di milioni in favore dei bianconeri per scongiurare il rischio di perdere a 0 il calciatore lasciandolo andare via svincolato.

Per quanto riguarda lo stipendio dei due laterali sembra siano gia stati trovati degli accordi con entrambi. Le cifre dovrebbero aggirarsi intorno ai 3 milioni a stagione ed entrambi i giocatori si sarebbero convinti a cambiare ambiente dopo tantissimi anni passati nelle rispettive nazioni di nascita. Specialmente per il terzino della Juventus questa potrebbe essere la grande occasione di rilanciarsi per l'ennesima volta e trovare spazio dopo i tanti infortuni in un club internazionale, specialmente in ottica Europei 2020.

Si aspettano novità nei prossimi giorni, ma a questo punto la trattativa lampo imbastita tra i due club sembra seriamente in dirittura d'arrivo.