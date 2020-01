Siamo arrivati ormai alle battute cruciali del Calciomercato per la Juventus di Maurizio Sarri, prima nel campionato di Serie A ma ovviamente sempre pronta a migliorare il proprio organico. La sconfitta patita a Napoli nell'ultimo turno però non ha fatto scattare il campanello d'allarme in casa bianconera. L'organico è ampio e forte e si sta lavorando sopratutto per il futuro. Dopo aver preso infatti Dejan Kulusevski, gioiellino offensivo in forza al Parma (che arriverà a gennaio a Torino), adesso la Juventus tiene d'occhio Tonali, sempre per la prossima stagione.

Sul talento del Brescia però la concorrenza è forte e adesso c'è anche il Psg sulle sue tracce.

I possibili movimenti di calciomercato della Juventus in questi giorni paiono invece volti - eventualmente - a scambi.

Calciomercato Juventus: Bernardeschi-Paquetà si farà?

C'è molta attesa per capire se davvero può andare in porto uno scambio tra la società bianconera e il Milan. Con Federico Bernardeschi che potrebbe andare a vestire la maglia rossonera in cambio di Lucas Paquetà. Si tratta senz'altro di due giocatori di grande talento, che però in questo periodo della stagione non stanno riuscendo a trovare grande spazio nei rispettivi club.

Bernardeschi ha maggiori qualità offensive rispetto al brasiliano, che con la sua tecnica potrebbe essere una ottima pedina per Sarri in mediana. La trattativa però non sembrerebbe decollare, considerata anche la differenza d'ingaggio tra i due giocatori.

De Sciglio al Psg in cambio di Kurzawa

Più fattibile invece sembra essere lo scambio con il Psg che prevederebbe lo sbarco di Mattia De Sciglio nella capitale francese in cambio di Layvin Kurzawa.

Un terzino sinistro che potrebbe dare il cambio ad un Alex Sandro, il quale in questa stagione ha giocato parecchio e ha speso tante energie.

Entrambi i giocatori reclamano maggiore spazio e non c'è dubbio che anche per De Sciglio il trasferimento al Psg sarebbe una importante vetrina internazionale. Con Neymar, Icardi, Di Maria e gli altri campioni anche sognare la Champions non sembra impossibile.

Emre Can verso l'addio

Chi invece sembra ormai essere un sicuro partente è Emre Can. Il giocatore tedesco sembrerebbe essere fuori dai piani di Sarri. Si è parlato anche in questo caso di un possibile scambio con il Barcellona, pronto a mettere sul piatto Rakitic. Can però sembrerebbe essere molto vicino a giocare in Bundesliga, con il Borussia Dortmund pronto a mettere sul piatto una somma superiore ai venti milioni di euro.

In partenza ci sarebbe anche Marko Pjaca. L'attaccante esterno croato si trasferirà - salvo sorprese - al Cagliari per ritrovare lo smalto dei giorni migliori.