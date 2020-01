La Juventus in questi giorni di mercato non dovrebbe regalare clamorose sorprese ai suoi sostenitori. Saltato lo scambio De Sciglio-Kurzawa con il Paris Saint Germain, si sta invece concretizzando il trasferimento di Emre Can al Borussia Dortmund che dovrebbe investire sul nazionale tedesco circa 30 milioni di euro. Si attende però un grande mercato da parte della Juventus soprattutto in estate e, secondo le ultime indiscrezioni, il grande acquisto potrebbe riguardare il centrocampo. Il giocatore che più interessa ai bianconeri secondo Tuttosport è il centrocampista Paul Pogba che nelle sue tre stagioni al Manchester United non ha mai inciso come invece aveva fatto nella sua precedente esperienza alla Juventus.

Proprio per questo il francese sembrerebbe destinato a lasciare Manchester e la Juventus potrebbe essere la destinazione più probabile per il nazionale francese, anche alla luce di un Real Madrid che avrebbe mollato la presa.

Lo scarso feeling con il Manchester United

Come scrive Tuttosport, la possibilità Juventus per Paul Pogba potrebbe essere la più concreta per il Calciomercato estivo. Prima di tutto perché il Manchester United avrebbe deciso di cedere il nazionale francese che non è mai stato un grande protagonista nelle tre stagioni in Premier.

Inoltre il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e non avrebbe nessuna intenzione di rinnovare. Alcuni 'storici' protagonisti della squadra inglese degli anni 1990-2000 come Ryan Giggs e Paul Scholes avrebbero suggerito alla società di cedere il campione del mondo. Una situazione evidentemente difficile per Paul Pogba, per il quale ci potrebbe essere un'unica destinazione per l'estate: la Juventus.

Il Real Madrid non sarebbe più interessato a Pogba

Come conferma Tuttosport, dunque, la Juventus potrebbe essere la destinazione più probabile per Paul Pogba nel prossimo calciomercato estivo. Si sarebbe arenata la possibilità Real Madrid: secondo i rumors che arrivano dalla Spagna, infatti, il presidente Florentino Perez avrebbe convinto anche Zinedine Zidane a non insistere più di tanto per quello che sarebbe un grosso esborso economico per la società ed il tecnico transalpino avrebbe dunque 'scaricato' il connazionale.

Paul Pogba va in scadenza a giugno 2021 e quindi potrebbe essere acquistato a prezzo inferiore rispetto all'ultima valutazione. Se la scorsa estate il Manchester United valutava il francese circa 150 milioni di euro, in estate potrebbe essere acquistato anche per circa 100 milioni. Paul Pogba potrebbe rappresentare il centrocampista ideale per il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri.