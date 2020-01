La Juventus, per bocca del direttore sportivo Fabio Paratici, non investirà sul mercato di gennaio. Probabile che però, una volta ufficializzata la cessione di Pjaca al Cagliari, possa definirsi un'ulteriore partenza durante il Calciomercato invernale. Il nome più chiacchierato resta quello del centrocampista tedesco Emre Can, ai margini del progetto e deciso a lasciare la Juventus anche perché vuole essere convocato per gli Europei 2020 con la nazionale tedesca. Come scrive Tuttosport, per il centrocampista non manca l'interesse di molte società europee, in primis il Borussia Dortmund.

Ci sarebbe stato un approccio della società tedesca ma l'offerta alla Juventus (circa 25 milioni) sarebbe distante dalla valutazione che i bianconeri fanno del giocatore. Emre Can quindi potrebbe trasferirsi in Premier League, che resta un campionato molto apprezzato dal nazionale tedesco. Il giornale sportivo torinese ha però lanciato l'indiscrezione secondo la quale Emre Can potrebbe trasferirsi al Manchester United già a gennaio come anticipo della Juventus per arrivare in estate a Paul Pogba.

Juventus, Emre Can possibile contropartita tecnica per arrivare a Pogba

Come scrive Tuttosport, il futuro professionale di Emre Can potrebbe essere al Manchester United. La Juventus potrebbe inserirlo nella trattativa per l'acquisto di Paul Pogba. Il tedesco si trasferirebbe già a gennaio allo United mentre la Juventus in estate definirebbe l'acquisto del nazionale francese. Di certo l'inserimento di Pogba diminuirebbe di molto l'offerta cash da presentare allo United per il francese.

Con il contratto in scadenza a giugno 2021, probabile che Pogba possa lasciare l'Inghilterra per una somma di circa 100 milioni, che diventerebbero circa 70 qualora fosse confermato il trasferimento di Emre Can a Manchester.

Le parole di Raiola su Pogba

Di recente l'agente di Paul Pogba Mino Raiola ha confermato la possibilità che il francese possa lasciare lo United, sottolineando che dipenderà dalla volontà delle parti.

Attualmente il nazionale francese è fermo per un infortunio alla caviglia, è stato operato e dovrebbe rientrare fra un mese. In questa stagione ha raccolto appena 8 presenze fra Premier League e Coppa di Lega inglese. La possibilità Juventus per Pogba è concreta, anche perché il Real Madrid (principale concorrente dei bianconeri per il nazionale francese) potrebbe definire l'acquisto del centrocampista Van de Beek dall'Ajax. Investimento che potrebbe escludere l'arrivo di Pogba al Real Madrid. Anche Paulo Dybala, in una recente intervista, ha dichiarato che sarebbe felice di tornare a giocare con il francese, con cui ha mantenuto un grande rapporto d'amicizia nato dalla prima esperienza del francese alla Juventus dal 2012 al 2016.