Uno dei protagonisti della Juventus post Calciopoli è stato sicuramente il centrocampista Momo Sissoko: arrivato nel gennaio del 2008 dal Liverpool, diventa subito importante per i bianconeri con cui rimane tre stagioni. Totalizza solo 71 presenze e 3 gol con la Juventus, ciononostante gran parte dei sostenitori bianconeri hanno un ricordo piacevole del mediano maliano. Gran recuperatore di palloni, ma bravo anche negli inserimenti, Sissoko ha di recente ufficializzato il suo addio al calcio giocato.

In un'intervista a Radio Bianconera ha parlato della sua esperienza in bianconero, soffermandosi sulla sua 'Juventus' ma anche sull'attuale e dichiarando che non bisognerà sottovalutare gli ottavi di finale di Champions League contro il Lione. Sul match con la squadra francese ha infatti dichiarato: "La Juve è favorita però il Lione è una squadra giovane con tanta qualità. Non è facile giocare nel loro stadio". Ha poi aggiunto che i bianconeri sanno quello che devono fare per vincere. Proprio sugli attuali centrocampisti della Juventus ha detto che sono davvero forti, non nascondendo il fatto che gli piacerebbe giocarci insieme.

'Adesso posso dire ai miei bambini che ho giocato per la Juve'

Momo Sissoko, a Radio Bianconera, ha parlato con orgoglio della sua esperienza alla Juventus sottolineando che "Adesso posso dire ai miei bambini che ho giocato per la Juve". Ha infatti raccontato un retroscena del motivo per cui è sempre stato simpatizzante dei bianconeri, anche prima che arrivasse a Torino da giocatore. Il centrocampista maliano è sempre stato infatti un fan di Zidane che è diventato il grande giocatore che è stato proprio in bianconero.

Non ha realizzato molti gol con la Juventus, ma ad uno di questi è rimasto molto legato: "Quello al Palermo fu un bellissimo gol, è il mio preferito più di quelli in rovesciata”. Si è poi soffermato sul blasone della Juventus, che è notevole anche rispetto alle altre società importanti con cui ha giocato (Valencia e Liverpool).

Ha poi dedicato un pensiero ai tanti tifosi della Juventus che continuano a manifestargli ancora molto affetto, dichiarando che si sente orgoglioso di tutta questa vicinanza.

Piccola menzione anche nei confronti dei suoi ex compagni alla Juventus, su tutti Del Piero, Nedved, Camoranesi e Trezeguet. Proprio su quest'ultimo ha raccontato di averlo incontrato in una partita in Marocco ed ha avuto modo di ricordare insieme alcuni momenti vissuti con la maglia della Juventus. Ha poi aggiunto "Ho un bel rapporto con tutti, sono grandi campioni".

Una carriera importante quella di Momo Sissoko, che vanta tra i trofei vinti un campionato spagnolo, una Coppa Uefa ed una Supercoppa Europea con il Valencia, una Coppa d'Inghilterra, una Community Shield, una Supercoppa Europea con il Liverpool ed una Supercoppa francese con il Paris Saint-Germain.