Il Calciomercato del Milan potrebbe entrare nel vivo nelle ultime ore, specialmente se si dovesse concretizzare la cessione dell'attaccante polacco Piatek in Premier League. L'allenatore rossonero Stefano Pioli potrebbe anche decidere di cambiare modulo, dunque il sostituto di Piatek non sarà necessariamente un attaccante.

Il Manchester United avrebbe offerto il cartellino di Jesse Lingard

Il centrocampista inglese Jesse Lingard ha concluso il 2019 senza segnare o realizzare alcun assist in Premier League.

In effetti, lo score al Manchester United nella scorsa stagione è pessimo, avendo realizzato un solo gol contro l'Astana in Europa League. Lo scarso rendimento ha convinto i Red Devils a mettere sul mercato il giocatore, che potrebbe salutare la Premier League durante il mercato di gennaio. Il giocatore è nato il 15 dicembre 1992, dunque è ancora giovane, e potrebbe essere un buon investimento per la proprietà rossonera. Gioca prevalentemente come ala destra ed è dotato di buona velocità, inoltre dimostra buona abilità negli inserimenti offensivi senza palla e all'occorrenza può giocare anche come seconda punta.

A favorire la trattativa col Milan potrebbe essere il procuratore del giocatore, Mino Raiola, che ora è in ottimi rapporti con la dirigenza rossonera. Raiola rappresenta molti dei migliori giocatori del mondo ed è specializzato nell'ottenere i migliori trasferimenti possibili per i suoi assistiti, quindi non può essere una coincidenza il fatto che l'inglese abbia cambiato procuratore di recente. E, a seguito della diffusione della notizia, sono emerse anche indiscrezioni che affermano che Lingard potrebbe trasferirsi al Milan. Secondo il giornalista italiano Alessandro Jacobone, che è uno specialista del calciomercato rossonero e ha lavorato per SportItalia in passato, Lingard starebbe per lasciare i giganti inglesi.

#WhatsApp Come promesso, eccomi comunicare il nome del giocatore di cui vi parlavo oggi. Si tratta del neo acquisto della scuderia #Raiola, #JesseLingard. Giocatore in uscita dallo #United, proposto al #Milan nelle scorse ore. #calciomercato https://t.co/IhZfGxxCWP pic.twitter.com/h5TkYSUlKr — Milanista NonEvoluto - Alessandro Jacobone (@NonEvoluto) 6 gennaio 2020

Piatek in uscita: tre club su di lui

Tre club sarebbero interessati ad acquistare l'attaccante rossonero Krzysztof Piatek nella finestra del trasferimento di gennaio.

Il nazionale polacco, soprattutto dopo l'arrivo dell'attaccante veterano Zlatan Ibrahimović [VIDEO], avrebbe deciso di lasciare i rossoneri. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, almeno tre club fuori dall'Italia sarebbero interessati ad acquistare il 24enne nella finestra di trasferimento in corso. Uno di loro viene dalla Germania - Bayer Leverkusen - mentre gli altri due vengono dall'Inghilterra - Aston Villa e Newcastle United.

Piatek è arrivato a Milano nel gennaio 2019 con una trattativa conclusasi col versamento di circa 35-38 milioni di euro nelle casse del Genoa. Da allora, l'attaccante ha giocato per la sua attuale squadra in 39 partite in tutte le competizioni in cui è riuscito a segnare 15 gol.