Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis è scatenato sul mercato e in queste ultime giornate della sessione invernale sta cercando di mettere a segno gli ultimi acquisti prima del gong del 31 gennaio. In particolare, dopo gli acquisti di Diego Demme, Lobotka, Politano e Rrhamani (anch'esse quest'ultimo arriverà in estate), nella giornata di oggi giovedì 30 gennaio dovrebbe arrivare anche l'ufficialità dell'attaccante della Spal, Andrea Petagna, il quale poi vestirà l'azzurro a partire da luglio.

Però al centro delle manovre partenopee restano gli ultimi tentativi per concludere positivamente le lunghe trattative con Kumbulla e Amrabat, rispettivamente difensore e centrocampista del Verona.

Marash Kumbulla è il difensore scelto dal Napoli per la prossima stagione

Il classe 2000 è il difensore scelto dai partenopei che preparano in anticipo la rivoluzione per la prossima stagione. Il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli avrebbe già l'accordo con il club veneto con una proposta di 20 milioni di euro più 4 di bonus.

Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere un nuovo incontro con l'agente del calciatore Vitali per raggiungere l'intesa definitiva.

In particolare Kumbulla sta prendendo tempo e non ha ancora raggiunto un accordo contrattuale con il Napoli perché avrebbe già una bozza di accordo con l'Inter. Il club allenato da Antonio Conte avrebbe l'ok del 19enne, ma non quello del club scagliero. Quindi è sfida totale tra gli azzurri e i nerazzurri per accaparrarsi il talento di origini albanesi, nato a Peschiera del Garda.

Amrabat-Napoli: l'agente del calciatore chiederebbe 6 milioni di commissioni

Il Napoli lavora su tutti i reparti per preparare la rivoluzione estiva. Gli azzurri hanno da tempo con il Verona anche un sostanziale accordo per il centrocampista Amrabat per una cifra vicina ai 23 milioni di euro. Però anche in questo caso non c'è l'accordo con il calciatore che è conteso anche dalla Fiorentina.

Dunque, la trattativa per il 23enne marocchino continua a non sbloccarsi e, secondo le ultime indiscrezioni, un ostacolo sarebbe rappresentato dall'agente del calciatore, che chiederebbe 6 milioni di euro di commissioni.

A questo punto, gli scaglieri potrebbero decidere di non concludere le trattative per Kumbulla e Amrabat in questa sessione di mercato, come fatto invece con Rrhamani, e rimandare ogni trattativa al prossimo giugno.

Intanto, i partenopei si guardano intorno ed avrebbero trovato un'alternativa al marocchino: l'uruguaiano Nandez del Cagliari. I contatti tra la società azzurra e l'agente del calciatore Bentancourt sono vivi e in questo caso c'è un'intesa di massima con il giocatore, ma non con la società sarda. Infatti, il club proprietario del cartellino del giocatore chiede 40 milioni di euro, cifra considerata troppo alta dal Napoli.